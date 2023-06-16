NYT: ВСУ несут слишком большие потери из-за российской стратегии

В публикации приводится мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который увидел у российской армии план «наносить удары по подразделениям ВСУ и оттягиваться назад, не понеся самим при этом больших потерь». Так, командование ВС РФ планирует истощать силы противника еще до того момента, как ВС Украины удастся достигнуть главной линии обороны.
Ранее «Радио 1» писало, что в США двумя словами описали провал контрнаступления ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.