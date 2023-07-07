NYT: Западные чиновники посещают Финляндию, чтобы оценить защищенность границ

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Американские и европейские чиновники посещают Финляндию, чтобы оценить защищенность ее границ с Россией, пишет американская газета The New York Times.
«Американские и европейские чиновники приезжают, чтобы оценить ее (границы) уязвимость и подготовку Финляндии», - прокомментировали ситуацию журналисты.
По информации издания, пока что НАТО не планирует размещать на финских границах инфраструктуру и военных, однако, внимательно оценивает и изучает ее состояние.
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