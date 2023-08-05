NYT: Зеленский признаёт, что Запад начнёт требовать проведения мирных переговоров с Москвой

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что знает о намерениях Запада потребовать мирных переговоров с Москвой. Об этом сообщает газета New York Times.
Кроме того, журналисты указывают на стремление президента Украины к сохранению поддержки Запада. Контрнаступление ВСУ, которое ничего не изменило, разочаровало западных коллег, поставляющих вооружение в огромных количествах. Теперь Киеву нужно срочно искать новую поддержку или пытаться вернуть прежнюю.
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