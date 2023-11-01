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NYT: Зеленский разочаровался в западных союзниках из-за недооценки достижений

01 ноября 2023, 19:54
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в союзниках с Запада из-за того, что они ставят ВСУ нереалистичные цели, об этом пишет The New York Times.
«Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьет у союзников Киева желание оказывать военную помощь», - прокомментировали ситуацию журналисты.

Зеленский считает, что в современном мире достижения не оцениваются по достоинству, а успехи украинской армии Запад и вовсе воспринимает как что-то само собой разумеющееся.


Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что западным союзникам Киева уже пора признать поражение Вооруженных сил Украины и перестать вливать миллиарды в бессмысленный конфликт.

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#всу
#запад
#владимир сво
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Путин отправил послание президенту Ирана Раиси
Fars: спецпредставитель Путина Лаврентьев передал главе Ирана Раиси послание
01 ноября 2023, 20:26

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев перед послание Владимира Путина главе Ирана Эбрахиму Раиси. Об этом пишет агентство Fars.
Отмечается, что представитель российского президента прибыл в среду, 1 ноября, в Тегеран, где провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом.

В ходе встречи Лаврентьев передал послание от российского лидера для президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. 

По данным издания, на встрече обсуждались насущные мировые проблемы, в частности, ситуация, которая разворачивается на Ближнем Востоке. Также Лаврентьев и Ахмадиан затронули тему сотрудничества между странами по вопросу этого конфликта.

Также Лаврентьев провёл встречу со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Али Асгаром Хаджи. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, но подробнее остановились на Сирии. 

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#россия
#иран
#владимир путин
#послание
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Комитет ООН по правам ребенка осудил Израиль за убийство 3,5 тысяч детей в Газе
01 ноября 2023, 20:04

Фото: iStock/izzzy71

Комитет ООН по правам ребенка осудил Израиль за убийство 3,5 тысяч детей в секторе Газа с начала эскалации конфликта, об этом говорится в сообщении, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«Комитет по правам ребенка решительно осуждает эскалацию нападений Израиля на гражданские объекты в секторе Газа, в результате которых с 7 октября 2023 года погибло более 3,5 тысячи детей», - прокомментировали ситуацию представители комитета. 

В ООН также отметили, что за месяц эскалации палестино-израильского конфликта было собрано множество свидетельств о нарушении международных прав детей, таких как: нанесение увечий, насильственные перемещения, лишение пищи и воды.

В Комитете призвали к немедленному прекращению огня и остановке нанесения ущерба жизням детей, которые проживают на территории сектора Газа.

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#оон
#дети
#сектор газа
#израиль
#погибшие
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На финском острове миллиардера из России Кесаева проходит спецоперация полиции
01 ноября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/Poike

В Финляндии на острове Котасаари, принадлежащем российскому миллиардеру Игорю Кесаеву, проводится специальная операция финских властей. 1 ноября весь день правоохранители проводят там обыски.
В полиции Восточной Финляндии объяснили проведение операции и обысков на вилле Кесаева поиском имущества, подлежащего аресту. Эти действия инициировало Управление по взысканию долгов, сообщает издание Ilta-Sanomat. Власти Финляндии взяли остров под свой контроль в «в рамках санкций против России».

Игорь Кесаев купил остров в 2020 году. По данным финских СМИ, покупка обошлась миллиардеру в 700 тысяч евро. На тот момент его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда долларов. Глава и совладелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев находится под санкциями Евросоюза с апреля 2022 года. Сразу после этого его недвижимость в Финляндии заморозили.

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#евро
#недвижимость
#контроль
#операции
#покупка
#финляндия
#остров
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Politico: Израиль не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа
Politico: Израиль готов обсудить гумпаузу, но не остановит бои в секторе Газа
01 ноября 2023, 19:09

Фото: iStock/e-crow

Правительство Израиля готово обсудить гуманитарную паузу, но не рассматривает прекращение огня. Об этом сообщает издание Politico.
Собеседник газеты отметил, что страна готова провести гуманитарную паузу на несколько часов, но не готова полностью отказаться от проведения военных действий в секторе Газа. 

Ранее издание Israel Hayom сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выполнила план по уничтожению палестинского движения ХАМАС всего на 10%. Позднее политолог Алексей Макаркин заявил, что в настоящее время невозможно уничтожить ХАМАС как полноценную организацию. Единственное, что можно сделать, по его мнению, это попытаться исключить её власть на территории анклава. 

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#гуманитарная помощь
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Политолог Бредихин назвал украинских беженцев спасением для Европы
01 ноября 2023, 18:40

Фото: istockphoto.com/Naeblys

Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил, что из-за большого число мигрантов из Ближнего Востока, Азии и Африки в Европе постепенно начинается процесс замещения населения беженцами совсем иной культуры, и спасением для европейских государств в этом смысле могут стать уехавшие из родной страны украинцы.
«Есть пригороды Парижа, где живут только выходцы из Африки; пригороды Берлина, где живут только турки. Интеграции не будет, а будет замещение. На этой волне Европа пытается достать свой спасательный круг в виде украинских беженцев. Последние законопроекты Верховной радой говорят о свободном выезде населения с Украины в Европу. Украинский народ намного ближе европейцам по ментальности, нежели арабы», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Бредихин.

Он добавил, что европейские власти в нынешней ситуации предпочтут скорее увеличить квоту для приёма украинских беженцев, чем оставлять её для беженцев с Ближнего Востока.

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#европа
#беженцы
#украина
#политика
#общество
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Политолог Макаркин не ожидает ничего особенного от встречи Токаева и Макрона
01 ноября 2023, 18:24

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Политолог Алексей Макаркин заявил, что встреча лидеров Франции Эммануэля Макрона и Казахстана Касым-Жомарт Токаева не принесёт ничего нового и особенного.
Он также не увидел ничего значимого в том, что Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим.

«Я не думаю, что на встрече будет что-то особенное, слово «историческое» является обычным для такого рода риторики. Я бы здесь не преувеличивал, но надо показать свое уважение президенту Франции», — отметил в беседе с NEWS.ru Макаркин.

По мнению эксперта, Казахстан ведёт многовекторную внешнюю политику, стараясь сотрудничать как с Россией, так и с Западом, поэтому переориентации республики в ущерб РФ не произойдёт. При этом, Макаркин подчеркнул, что наша страна с вниманием относится к контактам Казахстана с западными странами.

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#казахстан
#макрон
#франция
#политика
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Израильская армия подошла к воротам города Газа
Haaretz: командир дивизии ЦАХАЛ заявил о нахождении сил Израиля у входа в Газу
01 ноября 2023, 18:22

Фото: iStock/e-crow

Командующий дивизией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Ицик Коэн заявил, что её силы находятся у входа в город Газа. Об этом сообщает издание Haaretz.
Командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ отметил, что израильская армия зашла вглубь сектора Газа и уже находится у входа в главный город.

Ранее посол России в Ливане Александр Рудаков оценил вероятность обострения конфликта между Израилем и Ливаном. По его словам ситуация разворачивается 50 на 50. Если столкновение с Палестиной будет стабилизироваться, то и во всём регионе будет наблюдаться более-менее спокойная ситуация. А если палестино-израильский конфликт начнёт разгораться ещё больше, то в него может войти Ливан. 

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#израиль
#армия
#сектор газа
#конфликт
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Кремль анонсировал встречу Путина с главой Экваториальной Гвинеи
Путин встретится с главой Экваториальной Гвинеи 2 ноября
01 ноября 2023, 17:56

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 2 ноября встретится с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидер Экваториальной Гвинеи 2 ноября посетит с рабочей поездкой Москву. В рамках этого визита он встретится с Владимиром Путиным.

Главы государств планируют обсудить нынешнее состояние, а также перспективы сотрудничества между странами. Будут затронуты вопросы развития контактов России со странами центральноафриканского региона с учётом того, что Экваториальная Гвинея является представителем Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА). 

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#владимир путин
#встреча
#африка
#сотрудничество
#президент
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Захарова: Вызовы в западной журналистике приобретают вид выдавливания неугодных
01 ноября 2023, 17:29

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Новые вызовы в журналистской деятельности приобретают вид выдавливания неугодных, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе форума «Развитие медиа в меняющемся мире».
«Новые вызовы в журналистике приобретают вид выдавливания из журналистики тех, кто не угоден (Западу), так как хаос посеять полностью не получилось, и контуры журналистики как профессии остались, то теперь началось прямое выдавливание», - прокомментировала ситуацию Захарова. 

Спикер МИДа напомнила, как журналисту «Российской газеты» в Болгарии Александру Гацаку аннулировали ​аккредитацию. По ее словам, подобные действиями, ​Запад дискредитируют всю журналистскую деятельность своих стран.

Она также отметила, что уже на протяжении многих лет предупреждает ​другие страны о том, что подобные действия касаются не только России. Сперва ей не верили, однако, в настоящее время крайне сильно страдает и китайская международная журналистика.

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#мария захарова
#мид рф
#журналисты
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