NYT: Зеленский разочаровался в западных союзниках из-за недооценки достижений

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в союзниках с Запада из-за того, что они ставят ВСУ нереалистичные цели, об этом пишет The New York Times.
«Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьет у союзников Киева желание оказывать военную помощь», - прокомментировали ситуацию журналисты.
Зеленский считает, что в современном мире достижения не оцениваются по достоинству, а успехи украинской армии Запад и вовсе воспринимает как что-то само собой разумеющееся.
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Евгения Парфентьева