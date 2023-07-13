NYT: Зеленский грозился пропустить первое заседание cовета Украина — НАТО;

Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что может не явиться 13 июля на первый саммит Совета Украина — НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает The New York Times.
«Во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина – НАТО. Он был возмущён тем, что НАТО поставило условия даже для приглашения Украины подать заявку на членство», — цитирует издание слова собеседника.
Отмечается, что через день украинский лидер смягчил свои заявления.
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Диана Аванесян