NZZ: Швейцария могла стать прибежищем для российских шпионов

Швейцария могла стать пристанищем для российских шпионов, сообщает издание NZZ. Согласно данным Федеральной разведывательной службы Германии (BND), здесь сосредоточено 20 процентов находящихся в Европе агентов Москвы. Это более чем 80 человек, среди которых могут быть дипломаты.
Российские шпионы угрожают внутренней и внешней безопасности страны, заявил депутат Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии Фабиан Молина.
При этом не все депутаты согласны с такой позицией, поскольку большая часть сбора разведывательной информации является законной.
Издание уточняет, что швейцарское правительство также не поддерживает идею о массовой депортации предполагаемых шпионов. Кроме того, в стране не практикуется высылка дипломатов, в том числе потому, что власти понимают необходимость сохранения связей с Россией.
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«Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны позаботиться о том, чтобы они покинули страну», — сказал парламентарий.
Издание уточняет, что швейцарское правительство также не поддерживает идею о массовой депортации предполагаемых шпионов. Кроме того, в стране не практикуется высылка дипломатов, в том числе потому, что власти понимают необходимость сохранения связей с Россией.
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Артем Путинцев