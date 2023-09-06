О губернаторских выборах на втором этапе подомового обхода проинформированы 900 тыс избирателей

Фото: Мособлизбирком
В Московской области в рамках проведения второго этапа подомового обхода о выборах губернатора уже проинформированы более 900 тыс избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Там напомнили, что сейчас завершается вторая волна информирования граждан Подмосковья членами участковых избирательных комиссий накануне Единого дня голосования.
«С 25 августа по 6 сентября сотрудники избирательных комиссий региона приглашают жителей на выборы губернатора Московской области, рассказывают о возможности проголосовать рядом с домом, разъясняют порядок, место, дату и время голосования», – говорится в сообщении.В Московской области в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
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Лора Луганская