О желании участвовать в ДЭГ заявили уже более 5,5% подмосковных избирателей

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ЦИК зарегистрировал уже более 313,5 тыс заявлений от подмосковных избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«По состоянию на 10 утра 22 августа ЦИК России обработал 335 тыс 351 заявлений избирателей Московской области для участия в дистанционном электронном голосовании. Это 5,6% от общей численности избирателей региона», – говорится в сообщении.В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская