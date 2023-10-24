ОАК передала ВКС РФ очередную партию истребителей Су-35С

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала министерству обороны РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, относящихся к поколению 4++.
По словам первого заместителя генерального директора госкорпорации Владимира Артякова, это не последняя поставка авиационных комплексов в ВКС РФ в нынешнем году. Что касается Су-35С, то это один из основных истребителей на вооружении российской армии, пользующийся заслуженным успехом, добавил он. Самолеты, в частности, активно применяются в зоне проведения спецоперации и регулярно сбивают самолеты противника, заключил Артяков.
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Александр Бойцов