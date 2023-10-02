«Обыкновенный нацизм»: депутат о решении Болгарии по автомобилям из России

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что запрет правительства Болгарии на въезд зарегистрированных в РФ автомобилей — это обыкновенный нацизм в действии, передает NEWS.ru.
Журавлев пояснил, что дискриминация граждан России по национальному признаку в Европе будет только усиливаться. По его словам, других методов давления на РФ у Запада не осталось.
Напомним, Болгария со 2 октября ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Запрет распространяется как на легковые автомобили, так и большегрузы.
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«Поэтому и нужно побеждать, добить нацистскую гадину, которая снова поднимает против нас голову. А в Европу мы еще заедем, на российские танки ведь они запрета не оформили, а зря» , — цитирует Журавлева NEWS.ru.
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Екатерина Коршунова