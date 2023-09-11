Обновлённый парк «200 лет Егорьевску» открыли для посетителей

Фото: Минблаго МО
Парк «200 лет Егорьевску» открыли для посетителей после масштабного благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
К работам по обновлению парка приступили в марте. На территории в 25 га созданы все условия для комфортного отдыха.
В парке выполнили устройство роллерной трассы и велодорожки, оборудовали тротуары-подходы к детским площадкам. Там появились тематические детские игровые площадки по мотивам сказок детского писателя Эдуарда Успенского. В центре парка установлена многофункциональная сцена для мероприятий с местами для зрителей. Выполнена смотровая площадка «Голубой вагон».
Преобразился пешеходный мостик, ведущий к детской площадке. В парке появились входные группы и павильоны «Домики». На территории провели озеленение, установили современную систему уличного освещения, в скором времени установят камеры видеонаблюдения.
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В парке выполнили устройство роллерной трассы и велодорожки, оборудовали тротуары-подходы к детским площадкам. Там появились тематические детские игровые площадки по мотивам сказок детского писателя Эдуарда Успенского. В центре парка установлена многофункциональная сцена для мероприятий с местами для зрителей. Выполнена смотровая площадка «Голубой вагон».
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Лора Луганская