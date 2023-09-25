«Обойдемся без дружбы»: Польша сделала шокирующее заявление об Украине

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Министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, глава бюро международной политики Марчин Пшида, заявил что Польша обойдется без дружбы с Украиной. Такое заявление Пшида сделал во время эфира на радиостанции RFM FM.
«Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас вполне хорошо функционирующая страна», — заявил Пшида.Также глава международной политики сказал, что Украина сама должна заботится о поддержке со стороны Польши, ведь страна находится в бедственном положении.
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