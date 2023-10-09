Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что ситуация на Украине близка к краху, поэтому, если конгресс США одобрит предложенный Белым домом новый пакет помощи Украине на сто миллиардов долларов, то президент Джо Байден окажется в неприятной ситуации. Об этом Никсон сообщил в интервью YouTube-каналу George Galloway.