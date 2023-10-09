Обострение на Ближнем Востоке: за что воюют Палестина и Израиль

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Конфликт Израиля и Палестины называют самым длительным противостоянием, которое тянется на протяжении 75 лет. Редакция «Радио 1» расскажет, в чем суть затяжного кризиса и какие события предшествовали эскалации конфликта 7 октября 2023 года.
Конфликт Израиля и Палестины
В 1948 году была провозглашена независимость Израиля. Государство возникло на части территории исторической Палестины. Вскоре после этого события начались военные действия со стороны арабских стран – Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Ирака. Израилю удалось отразить атаку и вооруженный конфликт был прекращен до июня 1967 года. 5 июня 1967 года началась Шестидневная война между Израилем и арабскими государствами: Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром. В результате победы еврейского государства Иерусалим был объединен, а Западный берег реки Иордан и сектора Газа — оккупированы.
В 1979 году между Израилем и Египтом был подписан мирный договор, который предусматривал возвращение Израилем Египту Синайского полуострова. Египет признавал Израиль и отказывался от требования создания арабского государства в Палестине.
Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке продолжились. После завершения активной фазы боевых действий наступало затишье, которое вновь прерывалось восстаниями и вооруженными вторжениями.
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В 1987 году произошло первое восстание палестинцев против израильской власти на территориях, завоеванных в ходе Шестидневной войны. Сопровождалось оно продолжительной серией протестов и жестоких беспорядков. Второе восстание палестинцев произошло в 2000 году. С обеих сторон конфликта были значительные потери.
В 2002 году Россия, США, ЕС и ООН предложили сторонам конфликта план, который назвали «Дорожной картой». Соглашение предусматривало перемирие, возобновление переговоров и создание палестинского независимого государства.
В 2005 году израильская армия была выведена с территории сектора Газа. Власть в регионе перешла к палестинскому движению ХАМАС, которое не признавало право Израиля на существование.
Самой кровопролитной и масштабной операцией, проведенной Израилем, стала «Нерушимая скала» в 2014 году, целью которой стала борьба с постоянными обстрелами территорий страны силами ХАМАС. В последующие года конфликт периодически обострялся, возобновлялись военные действия.
В 2019 году палестинцы вновь выпустили ракеты по Израилю. В мае 2023 года Израиль провел военную операцию по уничтожению командования и инфраструктуры группировки «Исламский джихад». Такое решение было принято в ответ на обстрел израильских территорий палестинскими боевиками. Конфликт завершился договором о прекращении огня 13 мая при посредничестве Египта.
Следующая эскалация произошла 7 октября 2023 года. Палестинская группировка ХАМАС объявила о начале военной операции и нанесла ракетный удар по территории Израиля. В ответ на действия палестинцев Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
Почему ХАМАС напал на Израиль 2023
Руководство группировки ХАМАС объявило, что прежде Израиль неоднократно нарушал «красные линии» в святыне Аль-Акса. Армия страны проводила в мечети рейды против укрывшихся там зачинщиков беспорядков. Однако существует еще одна версия эскалации конфликта. Несмотря на неразрешенный территориальный конфликт, который длится на протяжении 75 лет, Израиль усугубил ситуацию, заморозив все переговоры относительно создания государства Палестины. Договоренности были отвергнуты Тель-Авивом, и лидеры ХАМАС поняли, что обстановка в секторе Газа останется неблагополучной, а жители нищего и экономически ослабленного региона будут обречены.
Израиль — Палестина: последние события в зоне конфликта
США пообещали помощь Израилю
В белом доме сообщили, что Израиль получит от США дополнительную помощь в связи с нападением радикалов. Издание The New York Times информирует, что об оказании поддержки Израилю заявил американский президент Джо Байден. Однако издание не приводит подробностей и характер помощи не уточняется.
Россия о войне в Израиле
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает контакт с Израилем и все обстоятельства произошедшего выясняются. Он также отметил, что Москва призывает Тель-Авив к сдержанности.
Конфликт на Ближнем Востоке также прокомментировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он обвинил в эскалации США и заявил, что подобного события, которое стало итогом затяжного конфликта, стоило ожидать.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила «самую серьезную озабоченность» резким обострением ситуации палестино-израильского конфликта и призвала стороны противостояния прекратить огонь и пойти на переговоры.
Пострадавшие в Израиле
В результате продолжающихся боевых действия более двух тысяч граждан Израиля пострадали, 700 погибли. Об этом сообщает Минздрав страны. В секторе Газа сообщается о 430 погибших. Более двух тысяч человек ранены, есть пропавшие без вести.
Жириновский про Израиль
Эскалацию конфликта в 2023 году предсказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В одном из интервью политик заявлял, что у Израиля нет будущего и государству не удастся выстоять в военном противостоянии.
«Даже ядерный конфликт может не спасти Израиль», — подчеркивал Жириновский.
По прогнозам политика, в 2024 году о вооруженном конфликте на Украине все забудут, так как «самые страшные события» развернутся на Ближнем Востоке и дело идет к «третьей мировой войне».
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Анастасия Крестьянова