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Обозреватель Корнилов: Республиканцы «сковырнут» Байдена с помощью Украины

02 октября 2023, 20:00
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что «ни о какой из форм побед над российской армией со стороны ВСУ говорить не приходится». Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Корнилов отметил, что Украина перестала преобладать в списке приоритетов США. По мнению обозревателя, голосование в Конгрессе США по поводу бюджета показывает, что военная помощь Украине из него выпадает.

«Все это происходит на практике, а не является «плодом домыслов российской пропаганды», как любят порой заявлять западные политики и журналисты. Это факт, однозначно: чем дольше будет длиться конфликт, тем больше проблем будет испытывать Украина в плане ресурсной поддержки от США и Европы», — цитирует Корнилова Общественная служба новостей.


Эксперт пояснил, что ослабление поддержки Киева со стороны Вашингтона связано с внутриполитическими проблемами нынешнего американского руководства.

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У Белого дома закончились деньги
У Белого дома нет средств на долгосрочную поддержку Украины
02 октября 2023, 20:09

Фото: iStock/Lazy_Bear

У Белого дома нет средств на долгосрочную поддержку Украины, об этом сообщил представитель американского правительства.
«У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку», - прокомментировал ситуацию американский чиновник. 

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Киев упустил момент, когда мог заключить достаточно выгодный для себя мирный договор. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо срочно прекратить спонсирование этого конфликта, поскольку Америка продолжает копить внешний долг и слабеть на глазах.

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#белый дом
#сша
#помощь
#украина
#деньги
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В США осознали, что надежда на позитивный исход для Украины тает на глазах
Экономист Сакс: Условия мира с Россией ухудшатся для Украины из-за разгрома ВСУ
02 октября 2023, 19:30

Фото: iStock/JARAMA

Киев упустил момент, когда мог заключить достаточно выгодный для себя мирный договор, заявил экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Kim Iverson.
«Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24 миллиардный пакет помощи, за ним еще один. Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого?», - прокомментировал ситуацию Сакс. 

По его мнению, Соединенным Штатам необходимо срочно прекратить спонсирование этого конфликта, поскольку Америка продолжает копить внешний долг и слабеть на глазах. 

Ранее издание Politico завладело секретными документами Госдепа, из которых стало ясно, что реальные цели Соединенных Штатов на Украине простираются от внедрения протоколов НАТО до приватизации банков.

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#сша
#украина
#сво
#помощь
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Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты
02 октября 2023, 19:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах, сообщается в официальном документе, размещенном в открытом доступе.
«Ходатайство об истребовании дела отклонено», - прокомментировали ситуацию в документе. 

Ранее республиканец Джон Кастро подал иск с требованием не допускать Трампа до выборов как «бунтовщика и мятежника». Речь идет о штурме Белого дома, который произошел в январе 2021 года. Бывшего главу США подозревали в причастности к этим беспорядкам, однако, суд не смог доказать его вину. 

При этом, суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Согласно решению суда Нью-Йорка, экс-президент США ежегодно преувеличивал свое состояние на миллиарды долларов в финансовых отчетах, предоставляемых банкам и страховым компаниям.

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#суд
#сша
#дома
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Зеленский призвал ЕС не затягивать с очередным пакетом санкций против России
02 октября 2023, 18:24

Фото: iStock/designer491

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пауза по санкциям против России затянулась. С таким заявлением он выступил на встрече с министрами иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.
«Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнеры. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций», - заявил Зеленский.

Он также призвал Евросоюз начать работу по очередному пакету антироссийских санкций. По словам украинского лидера, паузы между санкционными пакетами только увеличивают время для российской агрессии, подчеркнув, что пауза после последнего принятого пакета очень сильно затянулась.

Последний пакет антироссийских санкций появился в июне.

Напомним, в Киеве состоялось неформальное собрание Совета МИД государств ЕС под руководством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

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#сша
#мид
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#ес
#евросоюз
#зеленский
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В Московской области начал действовать комендантский час для несовершеннолетних
02 октября 2023, 18:21

Фото: Istockphoto / z1b

В Подмосковье с 1 октября начал действовать комендантский час для несовершеннолетних, который продлится до 30 апреля. Такое требование прописано в региональном законе «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» от 4 декабря 2009 года.
Теперь жителям региона моложе 16 лет запрещено находиться на улице после 22 часов, а моложе 18 лет – после 23. Выходить из дома до 6 утра разрешается только в сопровождении взрослых.
 
Сообщается, что за нарушение комендантского часа к ответственности привлекут родителей или законных представителей детей по статье КоАП «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Подобное нарушение влечёт предупреждение или наложение штрафа от 100 до 500 рублей. 
 
Если нарушения комендантского часа будут фиксироваться неоднократного, детей поставят на профилактический учёт.
 
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#подмосковье
#московская область
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Боррель назвал членство Украины в ЕС надежной гарантией безопасности
Боррель: членство в ЕС станет самой сильной гарантией безопасности для Киева
02 октября 2023, 18:02

Фото: iStock/butenkow

Членство в Евросоюзе для Украины станет самой надежной гарантией безопасности для Украины. Так считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом он заявил по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Киеве.
«Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС. Сейчас Украина является кандидатом и продолжает двигаться вперед», - считает Боррель.

При этом он уточнил, что обсуждается вопрос проведения некоторых реформ в Киеве.

Он также добавил, что Украина совместно с Бельгией сейчас работают для усиления сотрудничества в сфере ОПК. По его словам, Киеву необходимо усилить помощь в разминировании.

Ранее Боррель также заявлял, что Европейский Союз был удивлен, узнав о принятом в США проекте финансирования работы правительства, в котором не предусмотрено выделение финансов на помощь Киеву.

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#сша
#помощь
#украина
#польша
#ес
#опк
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МИД Словакии вызвал российского посла из-за высказываний Нарышкина
02 октября 2023, 17:58

Фото: iStock/Derek_Brumby

В МИД Словакии выразили протест.
МИД Словакии вызвал российского посла в республике из-за высказывания главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина во время действовавшего в Словакии перед состоявшимися в субботу парламентскими выборами моратория, который запрещает проводить предвыборную агитацию.
 
«Дипломатическое ведомство решительно протестует против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии. Считаем эту умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в процесс выборов Словакии», - сказано в опубликованном документе.
МИД Словакии призывает Россию прекратить дезинформационную деятельность, которая направлена против Словакии. Такие действия, по мнению ведомства, подрывают отношения между странами.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии, ответственная за европейские ценности и прозрачность, Вера Юрова в интервью РИА Новости выразила обеспокоенность по поводу внушительного объема дезинформации, который сопровождал последние парламентские выборы в Словакии.

Заместитель председателя Еврокомиссии подчеркнула, что анализ результатов опросов и информации от различных источников свидетельствует о неслыханном количестве дезинформации, которое проникло в информационное пространство Словакии во время выборов. Она отметила, что это включает материалы от ультраправых и других источников.

Юрова, однако, не дала конкретных данных о том, как именно дезинформация могла повлиять на исход голосования. Она также выразила поздравления победившей на выборах партии Smer и партии Progresivne Slovensko (PS), которая заняла второе место.

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#словакия
#выборы
#мид
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В США раскрыли планы России по испытанию ракеты с ядерным двигателем
NYT: РФ планирует провести испытание ракеты с ядерным двигателем
02 октября 2023, 17:28

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия планирует или уже провела испытание ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». Об этом пишет New York Times, ссылаясь на основании визуальных данных с удаленной базы в Арктике.
Согласно сообщению, сейчас там повторяется картина, которая предшествовала предыдущим испытаниям «Буревестника» или SSC-X-9 Skyfall в 2017 и 2018 годах. При этом уточняется, что прошлые испытания закончились неудачно.

Крылатая ракета «Буревестник» имеет ядерную установку и теоретически может преодолеть расстояние 1609 км. Предполагается, что даже при благоприятном исходе запуска понадобятся еще годы для оперативного развертывания.

Ранее сообщалось, что иностранные правительства и СМИ с самого начала специальной военной операции старались развивать и поддерживать миф о превосходстве техники и оружия НАТО над аналогами советского и российского образца. Сейчас Пентагон впал в тихую панику, наблюдая, как на Украине горит техника стоимостью в миллионы долларов.

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#испытания
#картина
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#ракеты
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«Обыкновенный нацизм»: депутат о решении Болгарии по автомобилям из России
Депутат ГД Журавлев: запрет Болгарии на въезд российских машин — это нацизм
02 октября 2023, 17:21

Фото: iStock/blinow61

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что запрет правительства Болгарии на въезд зарегистрированных в РФ автомобилей — это обыкновенный нацизм в действии, передает NEWS.ru.
Журавлев пояснил, что дискриминация граждан России по национальному признаку в Европе будет только усиливаться. По его словам, других методов давления на РФ у Запада не осталось.

«Поэтому и нужно побеждать, добить нацистскую гадину, которая снова поднимает против нас голову. А в Европу мы еще заедем, на российские танки ведь они запрета не оформили, а зря» , — цитирует Журавлева NEWS.ru.
Напомним, Болгария со 2 октября ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Запрет распространяется как на легковые автомобили, так и большегрузы. 

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