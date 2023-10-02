Обозреватель Корнилов: Республиканцы «сковырнут» Байдена с помощью Украины

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Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что «ни о какой из форм побед над российской армией со стороны ВСУ говорить не приходится». Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Корнилов отметил, что Украина перестала преобладать в списке приоритетов США. По мнению обозревателя, голосование в Конгрессе США по поводу бюджета показывает, что военная помощь Украине из него выпадает.
Эксперт пояснил, что ослабление поддержки Киева со стороны Вашингтона связано с внутриполитическими проблемами нынешнего американского руководства.
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«Все это происходит на практике, а не является «плодом домыслов российской пропаганды», как любят порой заявлять западные политики и журналисты. Это факт, однозначно: чем дольше будет длиться конфликт, тем больше проблем будет испытывать Украина в плане ресурсной поддержки от США и Европы», — цитирует Корнилова Общественная служба новостей.
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Екатерина Коршунова