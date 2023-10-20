Обращение Байдена к нации: о войне с русскими и угрозе в лице Путина

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Президент США Джо Байден обратился к американскому народу и сделал ряд заявлений. Это стало его вторым экстренным обращением к нации за время президентства. Байден оценил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и высказался о возможности военного противостояния России и США. Редакция «Радио 1» расскажет о важных заявлениях американского лидера и о том, какие меры намерены предпринять США для разрешения вооруженных конфликтов.
Байден обратился к нации
Президент США Джо Байден записал обращение к американской нации, которое прежде анонсировала его пресс-служба после визита в Израиль. В ходе своего выступления, Байден заявил, что мир находится в «переломной точке» и все принятые решения предопределят будущее на несколько десятилетий вперед.
Байден о ситуации на Украине
В ходе своего обращения к нации, президент США Джо Байден уделил внимание ситуации на Украине и палестино-израильскому конфликту. Он заявил, что для национальной безопасности Америки особенно важно, чтобы Украина и Израиль одержали победу в вооруженных столкновениях. По мнению американского лидера, агрессия, которая направлена против этих стран может распространиться по всему миру. Байден попытался найти общее между палестинской группировкой ХАМАС и президентом России Владимиром Путиным. Глава США заявил, что угрозы они представляют разные, однако усилия обоих направлены на то, чтобы «уничтожить соседнюю с ними демократию».
Байден пережил публичное унижение на Ближнем Востоке
Джо Байден сообщил американцам, что направит Конгрессу запрос на выделение дополнительных средств для нужд Израиля и Украины. Президент США назвал финансовую поддержку этих стран «разумной инвестицией», которая принесет Вашингтону дивиденды. Он также добавил, что намерен обратиться к Конгрессу с просьбой направлять оружие Украине бесперебойно, чтобы «защитить себя».
Американский президент подчеркнул, что США не хотят, чтобы армия их страны воевала с русскими, но если Россия нападет на союзников, Вашингтон будет защищать «каждый дюйм НАТО». Байден добавил, что США не планируют отправлять своих солдат на Украину для участия в военных действиях.
«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее»,— заключил американский президент.
Джо Байден о поддержке Израиля
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники прилагают все усилия для создания «лучшего будущего» для Ближнего Востока. Говоря о палестино-израильском конфликте, американский лидер подчеркнул, что помощь, оказываемая США израильской стороне, покажет, что Тель-Авив сильнее, чем был когда-либо прежде.
Байден отметил, что Израиль и Палестина заслуживают того, чтобы жить в мире и не сомневаться в своей безопасности.
Россия отреагировала на обращение Байдена к нацииЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обращение президента США Джо Байдена к нации и заявил, что слова американского лидера о «разумной инвестиции» говорят о его необратимом ментальном расстройстве.
«Байден назвал «разумной инвестицией» деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США», - напомнил Медведев.По его словам, подобные высказывания за гранью добра и зла.
«Это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий», — подытожил политик.
Высказывание американского лидера также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что войны для США всегда были «разумной инвестицией», но ранее Вашингтон называл это «борьбой за свободу и демократию». Как оказалось, для американских властей «это просто расчет», отметила Захарова.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что нынешний президент США предал демократию и лишил американцев возможности быть уверенными в завтрашнем дне. Депутат призвал Байдена вспомнить русскую пословицу: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь», и прекратить следовать принципу создания очагов хаоса и войны по всему миру.
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