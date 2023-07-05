Общественная палата Подмосковья начала набирать наблюдателей на выборы

Фото: МИСК
Общественная палата Московской области начала набор наблюдателей к единому дню голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций.
Очередное заседание Штаба общественного наблюдения за выборами прошло с участием муниципальных общественных палат.
На заседании дали старт кампании по набору наблюдателей, который будет проходить на базе муниципальных общественных палат. В муниципальные палаты направлены необходимые для набора материалы.
Всем кандидатам предстоит пройти обучение и итоговое тестирование на знание электорального законодательства. Перед началом электорального цикла в муниципалитетах проведут шесть семинаров по обучению общественному наблюдению.
Во время выборов штаб планирует работать круглосуточно. Помимо этого, будет организована горячая линия для обращения граждан и оперативной отработки сигналов о возможных нарушениях.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
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«В Московской области – самое большое количество избирательных участков в стране. Значит, нам предстоит набрать и подготовить набольшее в России число наблюдателей. Наблюдатель – это не только качественно обученный и добросовестный человек. Это ещё и тот, кто обеспечивает легитимность выборного процесса», – заявила первый зампред Общественной палаты Московской области, руководитель группы подготовки и координации общественных наблюдателей Татьяна Дмитриева.
Всем кандидатам предстоит пройти обучение и итоговое тестирование на знание электорального законодательства. Перед началом электорального цикла в муниципалитетах проведут шесть семинаров по обучению общественному наблюдению.
Во время выборов штаб планирует работать круглосуточно. Помимо этого, будет организована горячая линия для обращения граждан и оперативной отработки сигналов о возможных нарушениях.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
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Лора Луганская