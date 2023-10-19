Общественники Молдавии выступили с требованием защитить русский язык в стране

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Необходимо усилить защиту молдавского и русского языка в Молдавии из-за постоянных угроз запрета. Об этом РИА Новости рассказал председатель Общественного совета страны, исполнительный секретарь патриотической платформы «Народный союз Молдовы» Вячеслав Пержу.
Ранее глава правительства Румынии Марчел Чолаку в ходе пресс-конференции с участием премьер-министра Украины Денисом Шмыгалем заявил, что страны приняли решение запретить молдавский язык на территории Украины. Признанным становится лишь румынский язык.
Собеседник РИА Новости отметил, что попытки политиков оказать давление на молдавский язык и запретить русский язык не устраивают народ, поскольку оба эти языка активно используются и всегда были на территории страны.
Общественник отметил, что в Молдавии планируется проведение собрания, на котором граждане страны смогут озвучить свою позицию касаемо действий властей по отношению к языкам.
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Собеседник РИА Новости отметил, что попытки политиков оказать давление на молдавский язык и запретить русский язык не устраивают народ, поскольку оба эти языка активно используются и всегда были на территории страны.
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Анастасия Чинкова