Общежитие МФТИ в Долгопрудном украсило граффити

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Стены общежития физтеха теперь украшают современные яркие муралы
Стену общежития Московского физико-технического института теперь украшает огромное яркое граффити, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Рисунок на стену нанесли специалисты лаборатории культуры физтеха.
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Рисунок на стену нанесли специалисты лаборатории культуры физтеха.
«Идея была в том, что авторы прониклись историей и современностью МФТИ — открытиями, атмосферой, и потом в виде образов изложили свое видение в эскизах», — пояснила Алина Уланова.Рисунок, который будет нанесен на стену здания выбирался путем конкурсного отбора. Из всех работ жюри отобрали две, которые и были нанесены на стены общежития.
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Алиса Сергиенко