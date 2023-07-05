ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: РИА Новости/Иван Родионов
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, согласно которой ЧВК «Вагнер» признается террористической организацией. Об этом пишет ТАСС.
Резолюция призывает страны ОБСЕ использовать все доступные внутренние или международные инструменты, предназначенные для противостояния терроризму и «противодействовать вредоносному присутствию ЧВК «Вагнер».
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Диана Аванесян