Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова* не признала вину

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Обвиняемая в совершении взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова* не признала себя виновной в убийстве. Она заявила, что до последнего момента не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, спрятано взрывное устройство.
Сегодня, 15 ноября, в Санкт-Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда проходило первое выездное заседание по существу 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего дело о террористическом акте в кафе на Университетской набережной, в результате которого был убит военкор Татарский и получили ранения ещё 52 человека. Позже в больнице от ран скончался еще один человек.
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* Признана экстремисткой на территории РФ
Александр Бойцов