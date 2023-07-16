Очередной памятник советской эпохи демонтировали во Львовской области на западе Украины

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В селе Подорожное Львовской области снесли еще один памятник времен СССР. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, имеющих отношение к советской истории, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее же время киевские власти ведут борьбу не только с наследием советской эпохи, но и со всем, что так или иначе связано с Россией.
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Александр Бойцов