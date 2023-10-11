Очевидец: Напавшие на фестиваль боевики ХАМАС были переодеты в полицейских

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Девушка, которая была на фестивале электронной музыки Nature Party в момент атаки палестинцев, рассказала подробности нападения. Она сообщила, что многие боевики ХАМАС были одеты в форму израильской военной полиции.
В беседе с немецким изданием Bild девушка рассказала, что в тот момент, что когда гости фестиваля побежали к парковке, на пути им встретились полицейские в униформе. Люди побежали к ним в надежде спастись, но те встретили их огнем из автоматов. Растерянные участники фестиваля метались между машин и падали под пулями.
Девушке повезло — она сумела спастись. Под огнем она и ее подруга побежали в пустыню и бродили там между барханов, опасаясь возвращаться на место проведения фестиваля. Оттуда еще долго доносились выстрелы и крики. Через два часа их нашли уже настоящие полицейские.
Позже в СМИ появилась информация, что на месте проведения фестиваля было найдено более 260 тел посетителей музыкального мероприятия.
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Девушке повезло — она сумела спастись. Под огнем она и ее подруга побежали в пустыню и бродили там между барханов, опасаясь возвращаться на место проведения фестиваля. Оттуда еще долго доносились выстрелы и крики. Через два часа их нашли уже настоящие полицейские.
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Александр Бойцов