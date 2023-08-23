Очевидцы сообщили о нескольких хлопках перед падением самолета Пригожина

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Очевидцы слышали два громких хлопка перед крушением самолета, принадлежащего Евгению Пригожину, в Тверской области. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.
Однако, не исключена версия теракта на борту. По некоторым данным, джет взорвался в воздухе. В результате происшествия погибли 10 человек. Одним из пассажиров, согласно спискам, был Евгений Пригожин.
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Анастасия Крестьянова