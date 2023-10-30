Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе

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Танки Израиля замечены на подступе к городу Газа. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что ключевая дорога перерезана.
Ранее сообщалось, что в последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС. Удары были нанесены по складам оружия, укрытиям, оперативным базам и позициям для пуска противотанковых ракет.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что в последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС. Удары были нанесены по складам оружия, укрытиям, оперативным базам и позициям для пуска противотанковых ракет.
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Екатерина Коршунова