Oddity Central: Африканец 55 лет живет в изоляции из-за ужаса перед женщинами

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Пожилой мужчина из Африки уже 55 лет живет в полной изоляции. Причина этого — панический страх, который он испытывает перед женщинами.
Женщины из его племени не обижаются на Калличе. Они перекидывают ему через забор одежду и еду. Однако он просит соплеменниц не разговаривать с ним. Хотя диагноз жителю полу-первобытной африканской деревни поставить было некому, врачи сходятся во мнении, что он страдает достаточно редким заболеванием — гинофобией. Ее симптомы описываются как болезненный, иррациональный и непреодолимый страх перед женщинами.
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Александр Бойцов