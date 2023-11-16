ОДКБ предлагала Армении меры стабилизации обстановки в регионе ещё в 2022 году

Фото: iStock/Wirestock
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ещё в прошлом году предлагала Армении меры по стабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров в ходе брифинга на площадке пресс-центра «Россия сегодня».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна ищет партнёров, которые будут готовы осуществлять поставки вооружения армянской армии.
Читайте также:
«Я не готовлю почву»: Пашинян о выходе из ОДКБ
Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске
В США заявили, что хотят добиться ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха
Анастасия Чинкова