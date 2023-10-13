«Одно дело – нарушать закон, другое – мораль»: Путин высказался о Фридмане

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Российский лидер Владимир Путин высказался о возвращении в Россию бизнесмена Михаила Фридмана, на заседании Совета глав государств — членов СНГ.
«Будущее каждого из нас зависит от того, что делаем, одно дело – нарушать закон, другое – нарушать морально-этические нормы», - прокомментировал ситуацию Путин.
Напомним, Фридман проживал в Лондоне, однако, из-за санкционного давления вынужден был переехать в Израиль, где спустя неделю после его прибытия обострился военный конфликт с Палестиной. Позже стало известно, что бизнесмен возвращается на Родину, в Москву.
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