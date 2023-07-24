Офис премьера Японии сообщил, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты

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КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.
В связи с участившимися случаями запусков ракет, японские сторожевые корабли призвали не приближаться к обломкам боеприпасов и незамедлительно докладывать о произошедшем властям.
В Токио предположили, что запущенная ракета упала.
Накануне сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистического снаряда в сторону Японского моря. Береговая охрана сообщила о падении ракеты в акваторию моря. В свою очередь, Япония выразила ноту протеста в связи с запуском ракеты.
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Анастасия Крестьянова