Reuters: Офис Зеленского назвал желаемые сроки проведения саммита мира

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Офис президента Украины Владимира Зеленского надеется, что предложенный Киевом саммит мира пройдет в феврале 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на слова замглавы президентского офиса Игоря Жовквы.
Напомним, третья встреча по украинской «формуле мира» состоялась 29 октября на Мальте. Во встрече приняли участие рекордное количество делегаций - украинскую «формулу мира» приехали обсудить представители 66 стран. Однако, на этот раз от конференции отказались представители Китая, Египет и ОАЭ, которые присутствовали на предыдущих встречах.
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Артем Путинцев