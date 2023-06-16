Офис Зеленского провел ряд совещаний по вопросу отставки Кличко

«Его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать», — рассказал источник издания (цитата по «Газете.ру»).
Сам Кличко накануне заявил о «разбалансировке власти» в Киеве, назвав это тревожным звонком для всей Украины.
Напомним, что после скандала с закрытыми во время воздушной тревоги бомбоубежищами в столице Украины генеральная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела и задержании четырех человек, а мэр Виталий Кличко возложил всю ответственность на глав районных администраций Киева.
После этого глава Деснянского района Киева Дмитрий Ратников предложил Виталию Кличко уйти в отставку вместе с ним, назвав это «мужским поступком».