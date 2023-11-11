Офис Зеленского снова попросил Вашингтон ускорить поставки вооружений

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы он попросил ускорить поставки вооружений киевскому режиму.
Киевские власти уже неоднократно выражали неудовольствие по поводу недостаточной, по их мнению, помощи со стороны западных союзников в снабжении вооружениями. Киевские чиновники также заявляли, что ищут способы наладить на Украине производство оружия, в частности, систем противовоздушной обороны, в которых остро нуждаются ВСУ.
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Александр Бойцов