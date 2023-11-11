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Офис Зеленского снова попросил Вашингтон ускорить поставки вооружений

11 ноября 2023, 13:05
Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы он попросил ускорить поставки вооружений киевскому режиму.

Сообщение об этом появилось на сайте украинского президента. В тексте также указано, что Ермак сообщил Салливану актуальную информацию о положении дел в зоне боевых действий, подчеркнув важность для достижения результатов своевременной поставки оружия и техники. Кроме того, собеседники обсудили ситуацию в зоне ближневосточного конфликта.

Киевские власти уже неоднократно выражали неудовольствие по поводу недостаточной, по их мнению, помощи со стороны западных союзников в снабжении вооружениями. Киевские чиновники также заявляли, что ищут способы наладить на Украине производство оружия, в частности, систем противовоздушной обороны, в которых остро нуждаются ВСУ.

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Военная база США в Ираке подверглась атаке БПЛА, пишут СМИ
Shafaq: военная база США Харир в Ираке подверглась атаке заминированного БПЛА
11 ноября 2023, 14:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА. Об этом сообщает иракское агентство Shafaq.
Отмечается, что атака была совершена в провинции Эрбиль. 

Напомним, Харир, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась атакам. Ответственность за эти нападения взяли на себя шиитские группировки.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом. По словам Богомаза, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны.

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#атака
#сша
#беспилотник
#бпла
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В Британии обеспокоены неожиданной внутренней угрозой
Daily Express: Британская субмарина «Одейшес» догнивает рядом с металлоломом
11 ноября 2023, 13:54

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Предназначенная для противостоянии России в море британская подводная лодка типа «Астьют» «Одейшес» (англ. audacious, дерзкий - ред.) уже год ржавеет в ожидании ремонта рядом с остатками кораблей, предназначенными на металлолом. Причина в том, что в стране нет свободных сухих доков.
Это означает только одно: весь британский подводный флот находится на берегу, «на приколе». Как пишет издание Daily Express, в этом году были случаи, когда ни одна из ударных субмарин флота Ее Величества не выходила в море, и это представляет собой немалую угрозу. Ведь если даже английская общественность знает о наличии уязвимых мест из-за недостаточной боеспособности кораблей и подводных лодок, то и разведкам Китая и России это наверняка известно, говорится в публикации.

Обозреватели отмечают, что раз атомная субмарина год простояла практически под открытым небом в ожидании ремонта, то может простоять там же и еще столько же. В британском военно-морском ведомстве признали, что «Одейшес» еще очень нескоро сможет выйти в море.

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#металл
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На границе Украины и Польши скопилась очередь из 2,5 тысячи машин
11 ноября 2023, 13:28

Фото: istockphoto/paulbranding

На польско-украинской границе образовалась очередь из двух с половиной тысяч машин. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Очередь существует на всех трёх направлениях, но большинство автомобилей застряли на направлении в сторону пункта пропуска Ягодин, передает украинское агентство УНН. По сообщению министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, в понедельник, 13 ноября, состоится встреча на границе с представителями польских властей и компаний-перевозчиков для решения вопросов, связанных с разблокированием пропускных пунктов.

На прошлой неделе польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.

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#украина
#польша
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#перевозки
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Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД
МИД: обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР голословны
11 ноября 2023, 13:04

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес РФ и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве между странами бездоказательны. Об этом говорится на сайте МИД России.
Захарова отметила, что РФ ответственно выполняет свои международные обязательства. Она также пояснила, что «это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.

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#вооружение
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#захарова
#рф
#сша
#обвинение
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Tansim: Израильская армия остановлена в районе медцентра «Аш-Шифа» в Газе
11 ноября 2023, 12:06

Фото: istockphoto/IherPhoto

Продвижение частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было остановлено в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в городе Газа. Ранее сообщалось, что из-за ожесточенных в непосредственной близости от здания больницы персонал не может покинуть ее даже для захоронения убитых.
По сообщению информационного агентства Tasnim, бойцы палестинских формирований дали отпор израильским военным на пяти направлениях в главном городе анклава. ХАМАС создал достаточно крепкую линию обороны, а также совершает неожиданные вылазки из подземных лабиринтов, большая часть которых по-прежнему под контролем боевиков. Сообщается также, что некоторые подразделения ЦАХАЛ попали в засаду, в результате чего понесли потери убитыми и ранеными.

В медицинском комплексе «Аш-Шифа», в районе которого идут наиболее ожесточенные бои, полностью отключено электричество. Аварийную подачу электроэнергии частично удалось восстановить только в отделении неотложной помощи больницы.

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#электричество
#больницы
#сектор газа
#израиль
#хамас
#армия
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Медведев: «Талибан»* быстро изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане
11 ноября 2023, 11:46

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что производство наркотиков в Афганистане меньше чем за год снизилось на 95%, правительство талибов (движение «Талибан»)* смогло сделать то, что за 20 лет не смогли США. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
Медведев пояснил, что ситуация действительно изменилась, когда из региона ушел тот, «кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны». Зампред Совбеза РФ добавил, что в Мексике ситуация с наркотиками остается прежней.

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны американских войск. Талибы регулярно посещают Москву, однако большая часть международного сообщества до сих пор не признает их правительство.

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В США сделали неожиданное заявление о российской армии
Рамасвами: США могут исчезнуть после столкновения с Россией
11 ноября 2023, 11:05

Фото: istockphoto/Aquir

США следует приложить все силы для того, чтобы избежать прямого столкновения с Россией и Китаем. Такой масштабный конфликт может привести к тому, что страна просто перестанет существовать.
Такое мнение высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в эвире телеканала PBD Podcast. Политик подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет таких оборонительных и наступательных возможностей в космосе, какими обладают Россия и Китай. Эти страны имеют развитые и мощные военно-космические силы, которые дадут им преимущество, если США ввяжутся в третью мировую войну, а Москва и Пекин объединятся, считает он.

Рамасвами также с грустью сообщил, что в настоящее время страна, которой он рассчитывает руководить, находится в крайне слабом и уязвимом положении как в военной, так и в экономической области. Возможно, впервые за долгое время Россия превосходит США в военном отношении, заключил политик, приведя в пример российские гиперзвуковые ракеты, которые невозможно перехватить американскими средствами ПВО.

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#страны
#ракеты
#пво
#президент
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ЦАХАЛ сообщил о нахождении под контролем Израиля 11 военных позиций ХАМАС
11 ноября 2023, 10:54

Фото: iStock/e-crow

Израильские военные захватили 11 укрепленных военных позиций радикалов в секторе Газа с начала боевых действий на территории анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В пресс-службе также добавили, что военно-морские силы Израиля совершили атаку на строения и склады, которые используются ХАМАС. Атака на подземный туннель ​возле школы в секторе Газа была совершена с помощью ​беспилотников.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#израиль
#армия
#министр
#атака
#сектор газа
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В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы
DE: построенная для борьбы с Россией подлодка Одейшес гниет рядом с металлоломом
11 ноября 2023, 10:33

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Предназначенная для противостояния России британская атомная подлодка типа «Астьют Одейшес» простаивает год в ожидании ремонта рядом с металлоломом. Об этом сообщает Daily Express.
В материале статьи сообщается, что в этом году «ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море», что свидетельствует о серьезной опасности. Сообщается, что «Одейшес» находится рядом с металлоломом, так как отсутствуют свободные сухие доки для ремонта.  В ВС Великобритании пояснили, что атомная подлодка «Одейшес» не в скором времени сможет вернуться в море.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании присоединилось к антироссийским странам и планирует создать «трибунал» против России по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль. 

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