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Западным странам не удалось сломить Россию санкционным давлением. Об этом заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью бывшему члену британского парламента Джорджу Галлоуэю.
По мнению Джиральди, Запад просчитался, думая, что военные России были недостаточно обучены или готовы к сражениям.
«Они действительно думали, что санкции и другие меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, чтобы если не сломать Москву, то, по крайней мере, заставить дважды подумать», — заявил Джиральди.
Ранее экс-офицер высказывал мнение, что Соединенные Штаты пытаются убедить мир в том, что Россия слаба, тем самым, демонстрируя собственную уязвимость. По мнению Джиральди, действия властей США разрушают нацэкономику, пока мир наблюдает за этим.
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Алина Юрчак