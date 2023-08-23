Охрана саммита БРИКС по ошибке «скрутила» опоздавшего помощника Си Цзиньпина

Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин оказался без сопровождения при входе в зал заседаний саммита БРИКС, так как охрана захлопнула дверь прямо перед лицом его помощником. Об этом стало известно из ролика, попавшего в сеть.
На кадрах видеоролика Си Цзиньпина идет вперед по залу в то время, как позади него развернулась нешуточная борьба сотрудника охраны и его помощника. Охранник закрыл проход для подбежавших помощников лидера КНР.
Он оттеснил их и закрыл дверь, пока один из китайских чиновников пытался присоединиться к Си Цзиньпиню. Председатель КНР обернулся, но увидел, что за ним нет никого из его сопровождения.
Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС.
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Он оттеснил их и закрыл дверь, пока один из китайских чиновников пытался присоединиться к Си Цзиньпиню. Председатель КНР обернулся, но увидел, что за ним нет никого из его сопровождения.
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Екатерина Коршунова