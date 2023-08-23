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Охрана саммита БРИКС по ошибке «скрутила» опоздавшего помощника Си Цзиньпина

23 августа 2023, 17:14

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин оказался без сопровождения при входе в зал заседаний саммита БРИКС, так как охрана захлопнула дверь прямо перед лицом его помощником. Об этом стало известно из ролика, попавшего в сеть.
На кадрах видеоролика Си Цзиньпина идет вперед по залу в то время, как позади него развернулась нешуточная борьба сотрудника охраны и его помощника. Охранник закрыл проход для подбежавших помощников лидера КНР.

Он оттеснил их и закрыл дверь, пока один из китайских чиновников пытался присоединиться к Си Цзиньпиню. Председатель КНР обернулся, но увидел, что за ним нет никого из его сопровождения.


Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС.

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#китай
#страны
#борьба
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На подмосковных участках обеспечат комфорт для 300 тыс избирателей с повышенными потребностями
23 августа 2023, 18:16

Фото: Istockphoto / portokalis

На территории Московской области, по данным Минсоцразвития региона, зарегистрировано более 300 тыс таких избирателей с повышенными потребностями. В Подмосковье уделяют внимание всем категориям избирателей, в том числе и этой, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Избирательная комиссия Московской области ведёт постоянную работу по созданию комфортных условий для представителей подобной категории избирателей в дни голосования. Так, большинство участков находится на первых этажах и оборудованы пандусам. Помимо этого, участки оснащены информационными плакатами, выполненными крупным шрифтом», – говорится в сообщении. 
Кроме того, в этом году Мособлизбирком принял решение об изготовлении в рамках выборов губернатора Московской области дополнительных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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#выборы
#голосование
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#единый день голосования
#дэг
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Глава МИД ЮАР: БРИКС договорилось о принципах расширения объединения
23 августа 2023, 17:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Отмечается, что также был принят документ, в котором изложены его принципы.

Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия полностью поддерживает расширение БРИКС. Моди отметил, что семь лет спустя мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее.

Также председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. 

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#китай
#индия
#страны
#саммит
#россия
#соглашение
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Аналитик Санакоев озвучил, чем форум БРИКС может быть полезен для России
23 августа 2023, 17:12

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini

Президент Российско-китайского аналитического центра, член Российского Совета по международным делам Сергей Санакоев заявил, что участие России в саммите БРИКС может оказаться полезно для России тем, что в ходе его можно добиться важных решений, таких, как, например, снижение значения доллара в мировой экономике.
«Форумы БРИКС регулярные, и поэтому всегда добиваются определенных решений. В этот раз, конечно же, снижение рисков финансового кризиса за счёт перехода в национальные валюты, ухода от доллара США как монополии финансовой мировой системы. И в этом смысле, конечно же, БРИКС набирает обороны», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Санакоев.

Кроме этого, по его мнению, благодаря саммиту БРИКС Россия может получить дополнительные рынки сбыта своей продукции в виде тех государств-членов, которые не присоединились к западным санкциям.

В политическом смысле форум может продемонстрировать, что западные санкции изолируют не Москву, а сам Запад от всего мира, что также важно.

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#россия
#страны
#политика
#саммит
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Балицкий предрек «много интересного» в зоне СВО после разговора с Путиным
Балицкий анонсировал «много интересного» на фронте после разговора с Путиным
23 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что осенью текущего года, в зоне проведения СВО будет «много интересного». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Глава региона пояснил, что прежде, в ходе встречи с российским лидером, президент РФ Владимир Путин заявил ему, что российская сторона в ходе ведения боевых действий еще «ничего не начинала». 

По словам Балицкого, на фронте ожидается «много интересного» уже этой осенью. Он также добавил, что беседа с главой государства внушила ему достаточно доверия. 

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#владимир путин
#президент
#всу
#вс рф
#сво
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Канада вводит санкции против четырех физических и 29 юридических лиц в России
23 августа 2023, 16:58

Фото: iStock/AlexLMX

Канада вводит санкции против 4 физических и 29 юридических лиц в РФ. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
По словам Трюдо, принимаемые меры направлены на убеждение РФ покинуть всю территорию Украины.

Ранее Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Московского городского суда, а также 15 физических лиц в рамках мер против РФ. Сообщается, что физические лица, против которых ввели рестрикции, — представители областей юстиции и безопасности в России.

Напомним, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. 

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#санкции
#меры
#рф
#канада
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Глава Литвы назвал Украину Европой и пообещал NASAMS
Президент Литвы пообещал Украине 200 миллионов евро и системы NASAMS
23 августа 2023, 16:34

Фото: iStock/Racide

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о намерении направить Киеву 200 миллионов евро в качестве военной поддержки.
Отмечается, что главы стран накануне встретились в Киеве. Президент Литвы также заверил Зеленского, что Украина получит новый пакет военной помощи, в который войдут системы NASAMS. Кроме того, власти страны утвердили план многолетней помощи Киеву. 

​Правительство Литвы опубликовало информацию о том, что военное оборудование прибудет в Киев ​уже в сентябре текущего года.

Гитанас Науседа назвал Украину Европой и заявил, что страна продолжит помогать ей как в военном плане, так и во вступлении в НАТО. 

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#президент
#правительство
#украина
#оборудование
#план
#нато
#киев
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Глава Мособлизбиркома Берёзкин назвал главную задачу текущего этапа предвыборной кампании
23 августа 2023, 15:59

Фото: Мособлизбирком

Главная задача нынешнего этапа избирательной кампании в Подмосковье – информирование избирателей, в том числе с помощью подомового обхода. Об этом заявил глава Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«Основная задача для нас на этом этапе – информирование избирателей. Даты, время, информация об участках и процессе голосования – всё это мы доводим до жителей всеми возможными способами. Прежде всего я имею в виду подомовой обход. Члены участковых избирательных комиссий обходят избирателей, отвечают на вопросы, уточняют адрес, номер их участка и многие другое», – пояснил Берёзкин в интервью РИА Новости. 
Он назвал главным новшеством кампании-2023 дистанционное электронное голосование. Оно позволит жителям Московской области принять участие в голосовании из любой точки региона и мира.
«Кроме того, каждый избирательный участок будет оснащён веб-камерами. Он помогу нам напрямую решать возникающие вопросы с участковыми избиркомами в дни голосования», – добавил Берёзкин.  
В этом году в Подмосковье состоятся выборы губернатора. Они будут проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. Помимо этого, пройдут выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Лобня. Планируются и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17. 

Отдать голоса можно будет как на избирательном участке, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании нужно подать заявление через портал госуслуг до 4 сентября. Зарегистрировавшемуся избирателю нужно будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#илья берёзкин
#выборы
#голосование
#едг
#единый день голосования
#дэг
#подмосковье
#московская область
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Видеонаблюдение на выборах охватит все подмосковные участки
23 августа 2023, 15:48

Фото: Istockphoto / Supersmario

Камеры и видеорегистраторы будут работать на всех избирательных участках Подмосковья. Единый день голосования пройдёт со стопроцентным охватом системой видеонаблюдения, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«По видеонаблюдению у нас будет охват 100%. 786 участков, то есть 20%, будет оборудовано камерами, а 3199 УИК, или 80%, станут использовать видеорегистраторы», – сказал Берёзкин в интервью РИА Новости. 
Он добавил, что во время голосования 935 участков будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней – КОИБами. Это позволит считать голоса избирателей автоматически. На остальных участках протоколы об итогах голосования будут снабжены QR-кодами.
 
В этом году в Подмосковье состоятся выборы губернатора. Они будут проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. Помимо этого, пройдут выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Лобня. Планируются и дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17. 

Отдать голоса можно будет как на избирательном участке, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании нужно подать заявление через портал госуслуг до 4 сентября. Зарегистрировавшемуся избирателю нужно будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#дэг
#едг
#выбор
#голосование
#видеонаблюдение
#камеры
#илья берёзкин
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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В МИД пообещали ответить на атаки ВСУ
МИД: Москва не оставит без ответа атаки Киева на российские города
23 августа 2023, 15:42

Фото: iStock/Ilya Burov

Москва не оставит без ответа атаки Киева на гражданские объекты России, заявили в МИД РФ.
«Не оставят их без ответа и наши вооружённые силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», - говорится в заявлении на официальном сайте министерства.

В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников. В результате, два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение, упав на строящееся здание «Москва-Сити».

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#беспилотник
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#всу
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