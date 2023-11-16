Охранник «спас» президента Турции Эрдогана от нападения осы - видео

В сети стало вирусным видео, на котором охранник сгоняет осу, которая уселась на спину турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану во время выступления в парламенте. Президент не отреагировал, но расторопный бодигард, возможно, уберег его от укуса насекомого и неприятного конфуза.
К чести Эрдогана, следует сказать, что он в буквальном смысле даже глазом не моргнул и продолжал свою речь перед парламентариями. Осы жалят довольно-таки больно, а укусы их заживают долго, так что телохранитель турецкого лидера, возможно, избавил его от неприятностей, не говоря уже о неловком положении, в которое тот мог попасть из-за тыловой атаки насекомого. И президент, и охранник заслуживают уважения за достойное поведение.
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Александр Бойцов