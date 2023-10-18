ОИС: Ответственность за судьбу жителей сектора Газа несёт Израиль

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Организация исламского сотрудничества (ОИС) возложила ответственность за судьбы и жизни мирного населения сектора Газа на Израиль.
«Израиль как оккупирующая держава несёт ответственность за судьбу гражданского населения в секторе Газа и настоящую трагедию, которую оно переживает в результате бомбардировок, блокады и голода, без электричества, еды и чистой воды, будучи вынужденным покинуть свои дома», — приводят «Известия» соответствующее сообщение на сайте организации.
Кроме того, ОИС призвала мировое сообщество привлечь израильскую сторону к ответственности за военные преступления, а также угрозу человечеству.
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Мелисса Тимофеева