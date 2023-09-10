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Пробуждение стран «глобального Юга», в частности, государств Африки, которые поддерживают Россию, нанесет «смертельный удар» по Европе. Страны Старого Света исторически играют разрушающую роль, несмотря на грим под названием «права человека и демократия».
Такое мнение высказывается в материале саудовской газеты Okaz. Автор статьи напоминает об истории стран Европы и США и о том, на каком количестве человеческих жизней строились эти государства. Журналист уверен, что и сейчас мало что изменилось: западные политики продолжают строить финансовые империи на человеческих костях.
В публикации утверждается, что европейская колонизация Африки не закончилась, потому что дряхлеющему Западу таким образом дешевле и легче поддерживать свои силы. Колониализм поддерживается большинством международных институтов, утверждает обозреватель, включая в их список ООН и НАТО. Он считает, что эти организации не слишком отличаются друг от друга.
Нынешние события в Африке, включая переворот в Нигере, пугают западных колонизаторов. Задача НАТО, кроме сохранения западной однополярности и противостояния усилиям России и Китая по построению нового миропорядка, состоит также и в том, чтобы не допустить пробуждения Африки. Жителям же Черного континента лучше всего известно о преступлениях колонизаторов. Поэтому можно понять чувства африканцев, когда они поднимают и приветствуют российский флаг. Они делают это не для того, чтобы выступить против Украины. Таким образом они ратуют за победу России над НАТО и западным колониализмом в прошлом и настоящем, заключил автор материала.
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В публикации утверждается, что европейская колонизация Африки не закончилась, потому что дряхлеющему Западу таким образом дешевле и легче поддерживать свои силы. Колониализм поддерживается большинством международных институтов, утверждает обозреватель, включая в их список ООН и НАТО. Он считает, что эти организации не слишком отличаются друг от друга.
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Александр Бойцов