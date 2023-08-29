Около 11 тыс наблюдателей приняли участие в семинарах Общественной палаты Подмосковья

Фото: МИСК МО
Более 200 человек приняли участие в семинаре для наблюдателей, которые примут участие в Едином дне голосования. Он прошёл в Королёве, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. Большинство наблюдателей впервые выйдет на участки.
Главными темами обучения стали реагирование на нарушения на избирательных участках, и действия, требующие незамедлительного обращения наблюдателей на участках в Штаб общественного наблюдения за выборами.
В ходе обучения были рассмотрены на практике конфликтные ситуации, которые могут возникать в ходе выборного процесса.
Всего будет проведено порядка 200 обучающих мероприятий. Следующий пройдёт в Одинцове.
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«В руках общественных наблюдателей сосредоточено больше, чем может показаться – от мониторинга до непосредственного наблюдения за выборами. За последние годы они усилили независимый контроль на выборах, сделали процесс голосования более открытым и прозрачным. Высокий уровень подготовки наблюдателей – результат, большой программы обучения», – сказала первый зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
«Существует два вида нарушений: те, которые влияют на итоги выборов, и те, которые на них не влияют. Допущение обеих категорий нарушений должно быть упреждено. Для практической отработки полученных теоретических навыков члены штаба использовали урны для бюллетеней и кабинки для голосования. Мы смогли пройти ряд ситуаций, с которыми сами сталкивались на практике, и передать этот опыт участникам семинара», – подчеркнул руководитель информационной группы Штаба общественного наблюдения, член ОПМО Сергей Леонов.Всего Общественная палата провела уже 169 обучающих семинаров, участие в которых приняли около 11 тыс человек. Это уже обеспечивает присутствие наблюдателей от Общественной палаты региона на каждом избирательном участке, которых в Подмосковье около 4 тыс.
Всего будет проведено порядка 200 обучающих мероприятий. Следующий пройдёт в Одинцове.
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Лора Луганская