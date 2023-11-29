Окружение Зеленского уже начало постепенно соглашаться с Залужным

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным был «предсказуем» после провала контрнаступления украинской армии, и теперь многие в правительстве страны начали соглашаться с позицией Залужного. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на неназванный им высокопоставленный источник в украинском правительстве.
Напомним, в последнее время СМИ всё чаще стали говорить о вспыхнувшем между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Зеленским конфликтом. Всё началось после скандального интервью, которое Залужный дал всё тому же The Economist. В нём главком заявил, что уже не надеется на победу ВСУ в конфликте и признал провал украинского контрнаступления.
Залужного уже пророчат в главные конкуренты Зеленского на предстоящие президентские выборы в 2024 году.
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Артем Путинцев