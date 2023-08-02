Олег Соскин назвал Зеленского «наивным пацаном»

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Украинский лидер Владимир Зеленский нетрезво оценивает ситуацию, когда говорит о победе над Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Вот это классическая речь Зеленского: Россию можно и нужно победить. А что ж ты тогда полтора года не можешь этого сделать? Ты наивный пацан, обманщик или просто клоун», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Украина стремительно теряет союзников в результате провального контрнаступления, Россия же успешно налаживает отношения с Африкой и другими странами, отметил Соскин.
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Евгения Парфентьева