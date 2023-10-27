Олег Царев находится в реанимации после огнестрельных ранений

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В ночь на 27 октября на бывшего депутата Верховной рады, предпринимателя Олега Царева было совершено нападение. В результате покушения политик получил огнестрельные ранения и в настоящее время находится в реанимационном отделении больницы.
Врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжелое. Если улучшения не наступит, будет решаться вопрос о его переводе в Москву, сообщает телеграм-канал Masy. Ранее сообщалось, что к моменту приезда скорой Царев был бес сознания и потерял много крови.
В последнее время друзья и родственники политика просили его позаботиться о собственной безопасности. Но он серьезно все это не воспринимал, постоянно отшучивался. Царев всегда и везде ходил один, несмотря на предупреждения близких.
В настоящее время возле его палаты усилена охрана. Кроме полиции, там дежурят сотрудники ФСБ.
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Бывший украинский политик Олег Царев подвергся нападению неизвестных
В последнее время друзья и родственники политика просили его позаботиться о собственной безопасности. Но он серьезно все это не воспринимал, постоянно отшучивался. Царев всегда и везде ходил один, несмотря на предупреждения близких.
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В Telegram-канале Олега Царева подтвердили информацию о покушении
Бывший украинский политик Олег Царев подвергся нападению неизвестных
Александр Бойцов