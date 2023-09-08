Олимпийский чемпион Рылов проголосовал в перерыве между тренировками

Фото: Мособлизбирком
Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по плаванию Евгений Рылов проголосовал на избирательном участке в жилом комплексе «Бутово Парк» в Ленинском городском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвящённом выборам в Подмосковье.
«Сегодня так совпало, что между тренировками получилось приехать проголосовать. Голосование – выбор каждого человека. И это позволяет определить то, чего хочет большинство людей», – сказал Рылов.Сообщается, что появление известного спортсмена на избирательном участке не осталось незамеченным. Многие захотели сделать с ним фото.
По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий.
Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Принять участие в ДЭГ имеет право любой, кто обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.
В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
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