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Олимпийский чемпион Рылов проголосовал в перерыве между тренировками

08 сентября 2023, 15:41
Фото: Мособлизбирком

Фото: Мособлизбирком

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по плаванию Евгений Рылов проголосовал на избирательном участке в жилом комплексе «Бутово Парк» в Ленинском городском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвящённом выборам в Подмосковье.
«Сегодня так совпало, что между тренировками получилось приехать проголосовать. Голосование – выбор каждого человека. И это позволяет определить то, чего хочет большинство людей», – сказал Рылов.
Сообщается, что появление известного спортсмена на избирательном участке не осталось незамеченным. Многие захотели сделать с ним фото.


В Московской области с 8 по 10 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий.

Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Принять участие в ДЭГ имеет право любой, кто обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.

В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.

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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#единый день голосования
#едг
#дэг
#подмосковье
#московская область
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Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии по ввозу зерна с Украины
08 сентября 2023, 16:43

Фото: iStock/Velishchuk

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза украинского зерна.
По словам Моравецкого, нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза, не произойдет. 

Напомним, Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. По его словам, открытие рынка для реализации зерновой сделки может навредить интересам польских фермеров.

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#рынок
#сделки
#заявление
#польша
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Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 почти достигла 15%
08 сентября 2023, 16:28

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на выборах в Подмосковье к 15 часам составила без малого 15%. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Явка на выборах в Московской области составляет 14,89%. Таковы данные на 15:00. Таким образом, уже проголосовали 898 108 человек. В регионе работают 3 983 избирательных участка. Выборы проходят штатно, серьёзных нарушений не зафиксировано», – сообщил Берёзкин
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.  

На выборы губернатора региона избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва от партии  «Единая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии «Справедливая Россия – За правду».  

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. 

Избирательные участки региона оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.

Также жители региона впервые могут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.  

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.  

В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.

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В Подмосковье не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе голосования


#мособлизбирком
#единый день голосования
#едг
#голосование
#выборы
#подмосковье
#московская область
#илья берёзкин
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На подмосковных избирательных участках обеспечили безопасность во время выборов
08 сентября 2023, 16:08

Фото: Мособлизбирком

Подмосковные правоохранители обеспечили безопасность в период проведения выборов в регионе. Об этом сообщила представитель Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В период подготовки к проведению выборов различного уровня сотрудники полиции обследовали все избирательные участки и прилегающие к ним территории с применением технических средств и служебных собак. Наряды Госавтоинспекции Подмосковья приближены к местам проведения голосования, а также к подъездным путям и пешеходным переходом вблизи избирательных участков. Определены места парковки для лиц с ограниченными возможностями», – рассказала Петрова.
 
По её словам, накануне единого дня голосования сотрудники полиции эвакуировали бесхозный и припаркованный с нарушением правил дорожного движения автотранспорт, находящийся возле избирательных участков. Петрова добавила, что для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах проведения голосования задействованы сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, частных охранных организаций и представителей общественности. 

Гражданам, которые стали свидетелями нарушений при голосовании на избирательных участках , можно обращаться по телефону доверия Главного управления МВД России по Московской области: (495) 692- 76- 66.
 
Ранее сообщалось, что в этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек. 
 
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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#татьяна петрова
#мвд московской области
#безопасность
#участок
#единый день голосования
#едг
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Bild: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки
08 сентября 2023, 15:49

Фото: iStock/Andrey Iudin

ООН выразила готовность пойти на поставленные российской стороной условия для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Сообщается, что ООН выдвинуло предложение РФ выйти на соглашение на основе страхования российских судов, разрешения швартоваться в Европе, переподключения «Россельхозбанка» к SWIFT и возврата замороженных в Евросоюзе российских активов.

По информации издания, реализация этих пунктов приведет к «выполнению всех требований» РФ.

Напомним, ранее  замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва и Анкара достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна.

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#соглашение
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#турция
#мид рф
#оон
#ес
#зерновая сделка
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Лавров: У РФ есть данные, указывающие на попытки взорвать газопровод «Турецкий поток»
08 сентября 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Москва имеет в распоряжение некоторые данные, согласно которым есть попытки взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«У РФ есть информация, указывающая на попытки взорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море, заявил Лавров», - цитирует ТАСС Лаврова.

Министр также рассказал, что украинская сторона не по назначению использовала гуманитарные коридоры в Черном море. Он уточнил, что Киев атаковал гражданские и военные российские суда, которые занимались охраной энергетической инфраструктуры.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что другая сторона зерновой сделки использовала морской коридор для террористических атак. Однако, по его словам, Россия реанимирует зерновую сделку, как только будут выполнены все договоренности в отношении РФ.

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#море
#министр
#информация
#киев
#лавров
#рф
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В Кашире работают почти полсотни избирательных участков
08 сентября 2023, 14:25

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

В городском округе Кашира работают 48 избирательных участков. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шувалов.
«Дан старт важнейшему событию в жизни нашего региона – выборам губернатора Московской области, результаты которых определят вектор развития Подмосковья на ближайшие годы. Голосование будет проходить в течение трёх дней. С 8 утра на территории округа открыто 48 участков», – написал Шувалов в своём Telegram-канале. 
Кроме того, по его словам, принять участие в голосовании можно на дому и впервые – воспользовавшись дистанционным электронным голосованием. Узнать о местонахождении своего избирательного участка, согласно регистрации по месту жительства, можно по ссылке
 
Как отметил Шувалов, все помещения, где проходит голосование, оборудованы системами видеонаблюдения и видеорегистрации. Для обеспечения безопасности организовано дежурство сотрудников полиции. 
 
Участки будут работать в течение трёх дней с 8:00 до 20:00. Чтобы присоединиться к голосованию, нужно иметь с собой паспорт гражданина России или временное удостоверение личности. Проголосовать на участках могут и военнослужащие. Для этого потребуется военный билет.


 

#михаил шувалов
#голосование
#выборы
#единый день голосования
#едг
#дэг
#кашира
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Глава подмосковного Комитета семей воинов Отечества Мигунова оценила ДЭГ
08 сентября 2023, 14:14

Фото: Мособлизбирком

Дистанционный формат голосования очень удобен. Такую оценку дала руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова. Она приняла участие в выборах, не выходя из рабочего кабинета в Орехово-Зуевском городском округе.
«Мы встречаемся с семьями мобилизованных, общаемся, разговариваем, помогаем детям, жёнам, сёстрам, матерям. Работы много, и для меня удобнее было проголосовать дистанционно. Это не занимает много времени», – сказала Мигунова
В Московской области проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.
 
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 
 
935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям. 

 В Мособлизбиркоме 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.

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#мособлизбирком
#голосование
#выборы
#дэг
#едг
#единый день голосования
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Подмосковные МФЦ откроются в Единый день голосования для выдачи паспортов
08 сентября 2023, 14:00

Фото: Мингосуправления МО

В подмосковных центрах «Мои Документы» 10 сентября можно будет забрать готовый паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.
В день выборов в каждом муниципалитете на работу выйдут дежурные сотрудники. Они будут оказывать госуслугу по выдаче паспортов. Это нужно, чтобы граждане, подававшие заявление на оформление российского паспорта или постоянную регистрацию и не успевшие забрать готовый документ, смогли получить его и принять участие в выборах.

Все МФЦ Подмосковья будут открыты с 8 до 20 часов. Офисы с семидневной рабочей неделей продолжат оказывать услуги в обычном режиме. 
 
Подававшие заявление на дистанционное электронное голосование также смогут принять участие в выборах в цифровых зонах МФЦ. Там установлены компьютеры с доступом к Единому порталу государственных услуг. 

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Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья
#выборы
#голосование
#едг
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
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Лавров прибыл в Индию для участия в саммите G20
08 сентября 2023, 13:19

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в индийский Нью-Дели для участие в саммите G20, сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, самолет Лаврова приземлился в аэропорту индийской столицы. Он будет возглавлять российскую делегацию на «большой двадцатки» по поручению российского лидера Владимира Путина. 

Вчера советник американского президента Джейк Салливан заявил, что в Белом доме заявили, что хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии. По его словам, Зеленский продолжает вовлекать мировых лидеров в вопросы разрешения глобального конфликта. Салливан отметил, что ценит его усилия.

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#сергей лавров
#g20
#индия
#саммит
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