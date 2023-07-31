Оливер Стоун: Путин — не тот монстр, каким его изображает западная пропаганда

Фото: сайт Кремля
Режиссер, сценарист и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун обвинил американские СМИ в том, что они искажают образ российского президента Владимира Путина и информацию о нем. Об этом 31 июля пишет «Российская газета».
«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — поделился своим мнением режиссёр.Стоун напомнил, что в 2017 году он брал интервью у Владимира Путина, и тот давал искренние и прямые ответы на любые вопросы, без какой-либо «воинственности».
Читайте также:
Оливер Стоун назвал ошибкой планы ЕС наложить санкции на российский атом
Режиссер Оливер Стоун назвал главного виновника конфликта на Украине
Путин раскрыл причины своей выносливости
Артем Путинцев