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Оливер Стоун: Путин — не тот монстр, каким его изображает западная пропаганда

31 июля 2023, 04:27

Фото: сайт Кремля

Режиссер, сценарист и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун обвинил американские СМИ в том, что они искажают образ российского президента Владимира Путина и информацию о нем. Об этом 31 июля пишет «Российская газета».
«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — поделился своим мнением режиссёр.

Стоун напомнил, что в 2017 году он брал интервью у Владимира Путина, и тот давал искренние и прямые ответы на любые вопросы, без какой-либо «воинственности».


Особое внимание режиссер обратил на тот факт, что Путин называл политиков из США «американскими партнёрами» и всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с ними. По его словам, Россия и Китай ещё несколько лет назад были союзниками и партнёрами Соединённых Штатов, но теперь всё изменилось.

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#владимир путин
#режиссёр
#сша
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Коллеги не поддержали стремление депутата Бутиной запретить Барби в России
31 июля 2023, 03:31

Фото: iStock/fieldwork

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис выступила против идеи «единоросски» Марии Бутиной о запрете в России куклы Барби за пропаганду ЛГБТ-ценностей. Раскритиковал Бутину и ее коллега по партии, депутат Евгений Попов.
«Не надо запрещать людям помнить хоть что-то хорошее из детства. Президент ведь четко сказал, уже давно, почему, например, мы не будем запрещать ни грузинские, ни украинские названия улиц в Москве. Не будем запрещать, потому что мы — нормальные. В отличие от других, которые, все запрещая, обнажают свои страхи и слабости», — отметила член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С критикой «запретительных» инициатив своих коллег также выступил и член фракции «Единая Россия», журналист и телеведущий Евгений Попов:

«Некоторые политики уверены, что запреты - их основная функция. Возможно, больше они ничего не умеют. Запретим самокаты, барби, английский язык и тогда заживём», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, что некоторое время назад депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ.

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#запрет
#госдума
#лгбт
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ТАСС: КПРФ предложила вновь сделать 7 ноября праздничным днём
31 июля 2023, 03:10

Фото: Фотобанк Московской области

КПРФ предлагает официально сделать праздничными днями в России 1 июля (День ветеранов боевых действий) и 7 ноября (День Великой Октябрьской социалистической революции). Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя ЦК Компартии Юрий Афонин.
Сейчас российские коммунисты разрабатывают проект нового Трудового кодекса, куда планируют добавить новые праздничные дни.

«Мы добавляем две даты: 1 июля — День ветеранов боевых действий и 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. Мы все понимаем, почему необходим отдельный день для чтения участников боевых действий. А Великий Октябрь до сих пор остается важной датой для многих наших соотечественников», — заявил Афонин.
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#кпрф
#праздники
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Российские киберспортсмены выиграли 5 млн долларов
ТАСС: Киберспортивная команда Team Spirit из России стала обладателем $5 млн за победу на турнире по Dota 2
31 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/fpphoto

Российская команда Team Spirit стала победителем турнира Riyadh Masters в Саудовской Аравии. Коллектив, в составе которого были россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Денис Сигитов (Lari, а также украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira) обыграл европейский Team Liquid со счетом 3-1.
За победу россияне получат $5 млн из 15 млн долларов общего призового фонда, в то время как их соперники — вдвое меньшую сумму. Общая сумма заработанных призовых команды теперь составляет более $25 млн. 



Как пишет ТАСС, команда Team Spirit одержала крупную победу впервые в сезоне. Ранее она гарантировала себе участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в американском Сиэттле с 12 по 29 октября. Россияне являются победителями ЧМ-2021 по Dota 2.

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#киберспорт
#россия
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Политик Филиппо: Зеленский провоцирует начало третьей мировой
31 июля 2023, 01:35

Фото: официальный сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно провоцирует начало третьей мировой войны атаками на территории России. Об этом написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо
«Разве он не "обещал" странам Запада, которые месяцами передавали ему такое количество оружия, "никогда" не применять его на российской земле? Иначе это третья мировая война! Очевидно, он этого хочет!», — написал Филиппо.

Шестой президент Украины уже не раз обещал не применять поставляемое на Украину западное оружие для атак по российской территории, но всякий раз нарушал свои обещания.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина предоставила Вашингтону письменные обещания, что полученные от союзников кассетные боеприпасы не будут использоваться против целей на территории России.

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#владимир зеленский
#франция
#украина
#россия
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В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву
31 июля 2023, 00:35

Фото: iStock/Askolds

Организация Объединённых Наций выступает против ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удары украинских БПЛА по Москве.
«Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было», — сказал Хак.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.

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#оон
#москва
#бпла
#беспилотник
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CT24: Чешские власти арестовали отель российского миллиардера Евтушенкова
31 июля 2023, 00:19

Фото: iStock/Konoplytska

Финансово-аналитическое управление Чехии начало арест активов российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, внесенного властями страны в санкционный список. Как сообщил телеканал CT24, арест, в частности, коснулся пятизвездочного отеля Savoy Westend в Карловых Варах.
Всего чешские власти заблокировали счета в банках и имущество компаний Евтушенкова на сумму около 4,4 млн долларов. Это примерно пятая часть всего состояния российского миллиардера, которое оценивается примерно в $22 млн.

Правительство Чехии включило Владимира Евтушенкова и его сына Феликса в санкционный список 29 июня. В тот же день министерство иностранных дел Чехии объявило, что список будет пополняться и другими фамилиями граждан РФ.

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#санкции
#чехия
#отель
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Delfi: Бабченко* забросал яйцами российское посольство в Таллине
30 июля 2023, 23:32

Фото: iStock/diegograndi

Эстонская полиция задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко* после того, как он закидал яйцами стену российского посольства в столице страны Таллине. Об этом сообщил портал Delfi, cославшись на активиста Михаила Баранова из организации «Мирное сопротивление».
По информации издания, вечером 30 июля эстонские полицейские задержали мужчину 1977 года рождения около посольства Российской Федерации в Таллине после того, как он забросал яйцами стену дипломатической миссии. Против него возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что задержанным является именно Бабченко*

Каких-то иных подробностей о случившемся пока не сообщается.

Журналист и военкор Аркадий Бабченко* был внесён в список иностранных агентов Минюстом РФ 7 апреля. По данным ведомства, он выступал в поддержку Украины и взаимодействовал с иностранными структурами, а также негативно высказывался в отношении граждан России. Бабченко* публично заявлял, что собирается въехать в Москву на американском танке с флагом НАТО.

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#иностранный агент
#журналист
#задержание
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Госсекретарь США Блинкен: угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата
30 июля 2023, 20:53

Фото: iStock/rarrarorro

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата. Об этом сообщает австралийская новостная программа «60 минут».
По словам Бинкена, изменение климата — это экзистенциальный вызов для всех людей. Он подчеркнул, что в США глобальное потепление считают важной проблемой, но это не означает отсутствия других серьезных вопросов.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одной из целей поездки делегации РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения боевых действий на Украине. По словам госсекретаря США, Россия пытается получить поддержку по оружию во всех возможных для этого странах.

Запад утверждает, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Однако Россия и Иран не единожды опровергали эти данные.

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#сша
#россия
#данные
#запад
#блинкен
#рф
#ядерное оружие
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Елисейский дворец объявил о решимости Макрона защитить соотечественников в Нигере
30 июля 2023, 17:40

Фото: сайт Кремля

Елисейский дворец объявил о решимости президента Франции Эммануэля Макрона защитить соотечественников в Нигере, если это будет необходимо.
По информации канцелярии президента Франции, Макрон не потерпит любого вида атаки против своей страны и ее интересов.

Отмечается, что в случае нападения на граждан Франции, последуют незамедлительные реакции.

Напомним, ранее тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.

Экономическое сообщество стран Западной Африки закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы.

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#макрон
#франция
#африка
#президент
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