Омбудсмен Фаевская: на участках позаботились об избирателях с инвалидностью

Фото: Мособлизбирком
19 избирательных участков в Подмосковье специально оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Она рассказала, как было организовано голосование в первый день выборов.
«Уделено особое внимание доступности для маломобильных групп населения, чтобы избирательные участки, где они голосуют, не размещались на втором этаже, и люди с ограниченными возможностями могли свободно реализовать своё избирательное право. Всего у нас было 19 таких участков. Никаких нарушений не выявлено. Все помещения оборудовали пандусами. Помощь тем, кто хотел проголосовать в электронном виде, тоже оказывали», – рассказала Фаевская.Кроме того, по её словам, работал телефон горячей линии. На него поступило порядка 10 звонков.
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.
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