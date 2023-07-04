Омбудсмен Северной Осетии рассказал о травмах Милашиной и Немова

Фото: iStock/sudok1
Журналистка Елена Милашина в результате нападения в Чечне получила переломы пальцев на руке, а также травму головы. У адвоката Александра Немова зафиксировано ножевое ранение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева.
«У Елены переломы пальцев на руке, травма головы, она также жалуется на боли в спине. У Алексея – ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины», - уточнил Цгоев.Напомним, накануне появилась информация, что неизвестные лица перекрыли дорогу Милашиной и Немову по дороге из аэропорта в Чечне. Они жестоко избили женщину и правозащитника. Пострадавшие были госпитализированы.
Читайте также:
В Чечне назвали нападение на Милашину и Немова диверсией
Минцифры заявили о поддержке избитых Милашиной и Немова
Путину доложили о нападении на журналистку Милашину в Чечне
Татьяна Лаврова