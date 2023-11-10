«Он не доживет»: В Сети раскритиковали Зеленского за его условия прекращения огня

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читатели американского журнала Newsweek шокированы от слов украинского президента Владимира Зеленского об условиях прекращения огня в конфликте с Россией. Политик заявил, что главным принципом завершения горячего этапа войны является восстановление суверенитета. Об этом пишет РИА Новости.
Комментаторы сочли требования Зеленского недостижимыми, обратив внимание на то, что Киев сейчас не в том положении, чтобы диктовать условия.
Один из пользователей с ником David написал, что украинский лидер не отдает себе отчет и ему придется пойти на компромисс.
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Один из пользователей с ником David написал, что украинский лидер не отдает себе отчет и ему придется пойти на компромисс.
«Если бы он объявил Украину нейтральным государством, войны бы не было и Украина была бы цела. Он спровоцировал Россию по указке Вашингтона и отказался от мирного соглашения в прошлом году. Сейчас он не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия, тем более когда он проигрывает», — написал комментатор с ником USDeclines2023.Комментатор DrCazalis заявил, у Украины больше нет финансов, резервов, боеприпасов и людей и эта война уже проиграна.
«Он не доживет до Рождества», — отметил James Daniel Carroll.
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Алина Юрчак