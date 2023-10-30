«Он обманывает себя»: Помощник Зеленского заявил о помутненном сознании президента

Фото: kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский не осознает реального положения дел на полях спецоперации, об этом заявил один из ближайших помощник украинского лидера, его цитирует журнал Time.
«Он обманывает себя. У нас больше нет вариантов, мы не выигрываем. Но попробуй ему об этом сказать», - сообщает издание со ссылкой на слова помощника.По информации Time, сразу несколько помощников Зеленского беспокоятся из-за его упрямства в отношении конфликта. Никто не способен переубедить его в смене тактики, а тема мирных переговоров с Россией и вовсе находится под запретом.
Читайте также:
Time: Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине
«Убьют, либо заменят»: В США сообщили шокирующие новости о Зеленском
«Остается молиться»: Зеленскому сообщили плохие новости о дальнейшей помощи Киеву
Евгения Парфентьева