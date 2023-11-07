«Он тревожится»: В США раскрыли, что пугает американского президента Байдена

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Глава Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден тревожится, что ракеты ATACMS, отправленные Киеву, никак не изменят ситуацию на Украине, об этом пишет The New York Times.
«США дали Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. Теперь он (Джозеф Байден) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», - прокомментировали ситуацию в издании.По информации СМИ, президент США также тревожится из-за нарастающего недовольства и усталости от украинского конфликта у его коллег из Европы. Однако, также и в американских политических кругах уже не раз высказывали мнение о том, что миллиарды долларов, вложенные в поддержку Вооруженных сил Украины - были потрачены впустую.
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Евгения Парфентьева