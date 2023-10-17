«Он в агонии»: В Южной Осетии прокомментировали просьбу Зеленского о втором фронте

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Просьба президента Украины Владимира Зеленского об открытии второго фронта в Закавказье больше похожа на агонию киевских властей, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
«Призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии — это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим», - прокомментировал ситуацию Гаглоев.
По его словам, подобное «беснование» вызвано нескончаемыми неудачами ВСУ на полях специальной военной операции.
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