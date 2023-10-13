«Он в панике»: В США отметили странную деталь во внешнем виде Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что изменения в имидже президента Украины Владимира Зеленского может говорить о его беспокойстве из-за потери интереса Запада к ситуации на территории страны.
«Зеленский в панике, он не знает, что делать, он пытается найти какой-то способ сохранить свою значимость. Он сменил одежду: раньше он одевался как Фидель Кастро или Че Гевара, носил зеленую униформу, а сейчас как Джонни Кэш, он весь в чёрном. Он получил сообщение, что его старая схема уже не работает, поэтому он ее изменил», — поделился своим мнением Джонсон.
Эксперт считает, что Зеленский опасается сосредоточения внимания западных союзников на событиях на Ближнем Востоке. Помимо этого, если бы на Украине сейчас провели выборы, то действующий лидер не был бы переизбран на новый срок, добавил он.
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Диана Аванесян