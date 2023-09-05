Onet: депутатам Верховной рады временно запретили посещать Польшу

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Депутаты Верховной рады временно не могут посещать Польшу из-за разногласий вокруг поставок зерна. Об этом сообщает информационный портал Onet.pl.
Член оппозиционной политсилы «Европейская солидарность», сопредседатель украинско-польской парламентской группы Николай Княжицкий, который должен был участвовать в Экономическом форуме в Карпаче, заявил, что при всём своём желании не может посетить Польшу. Это связано с тем, что Кабмин Украины издал незаконное, по мнению Княжицкого, распоряжение о запрете выезда депутатов из страны.
Сообщается, что за прошедшую неделю многие депутаты отказались от участия в форуме в Польше из-за разногласий вокруг поставок зерна.
Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что Украине будет сложно принять возможное продление запрета на экспорт зерновых.
Кроме того, он подчеркнул, что депутаты могут покидать Украину, но только с официальными целями в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО, а также по официальному приглашению других стран в рамках межпарламентского сотрудничества.
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Сообщается, что за прошедшую неделю многие депутаты отказались от участия в форуме в Польше из-за разногласий вокруг поставок зерна.
Кроме того, он подчеркнул, что депутаты могут покидать Украину, но только с официальными целями в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО, а также по официальному приглашению других стран в рамках межпарламентского сотрудничества.
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Анастасия Чинкова