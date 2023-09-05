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Onet: депутатам Верховной рады временно запретили посещать Польшу

05 сентября 2023, 17:05
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Депутаты Верховной рады временно не могут посещать Польшу из-за разногласий вокруг поставок зерна. Об этом сообщает информационный портал Onet.pl.
Член оппозиционной политсилы «Европейская солидарность», сопредседатель украинско-польской парламентской группы Николай Княжицкий, который должен был участвовать в Экономическом форуме в Карпаче, заявил, что при всём своём желании не может посетить Польшу. Это связано с тем, что Кабмин Украины издал незаконное, по мнению Княжицкого, распоряжение о запрете выезда депутатов из страны.

Сообщается, что за прошедшую неделю многие депутаты отказались от участия в форуме в Польше из-за разногласий вокруг поставок зерна.


Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что Украине будет сложно принять возможное продление запрета на экспорт зерновых.

Кроме того, он подчеркнул, что депутаты могут покидать Украину, но только с официальными целями в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО, а также по официальному приглашению других стран в рамках межпарламентского сотрудничества.

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#украина
#польша
#зерновая сделка
#запрет
#граница
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Историк Ванина объяснила намерение Индии вернуть название Бхарат
05 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/StockByM

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина заявила, что стремление индийского правительства вернуть Индии название Бхарат говорит о намерениях вернуться к древнеиндийским, индусским корням своей истории.
Она напомнила, что Бхарат — имя древнего царя, о котором идёт речь в эпосе «Махабхарата».

Кроме того, по словам специалиста, в раннее Средневековье Бхарат именовались различные части Индии, но не вся страна целиком.

«Зачем индийскому правительству это нужно? Это является логической частью политики правящей партии «Бхаратия джаната парти» по возвращению к древнеиндийским, индусским корням. Это часть политики, но беда в том, что Бхарат Индию называли в очень древние времена, потом появились мусульмане, и Индия вошла в состав мусульманских империй», — прокомментировала в беседе с RT Ванина.

По её мнению, в переименовании прослеживается желание зачеркнуть средневековое прошлое страны, когда её частью управляли мусульманские императоры.

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#индия
#страны
#история
#политика
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Журналист Нефф: На Западе считают неприличными призывы к миру на Украине
05 сентября 2023, 17:25

Фото: iStock/alzay

На Западе стало «почти неприличным» призывать к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако провести переговоры о мире необходимо уже сейчас. Об этом заявил политический журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Бенедикт Нефф.
Он отметил, что тех, кто призывает к миру, на Западе стали называть либо наивными, либо «путинистами».

Представители западных властей в большей степени являются сторонниками Украины и рассматривают один путь – продолжение конфликта и снабжение ВСУ вооружением.

При этом Нефф уточняет, что Запад, называя конфликт на Украине «своей войной», не считает нужным отправлять туда своих граждан для защиты дружественного государства. Из этого журналист сделал вывод, что конфликт будет тянуться до тех пор, пока Украина полностью не исчерпает свои ресурсы.

По словам Неффа, до проведения переговоров речь дойдёт только тогда, когда будет выполнен расчёт между землёй и жизнью: «чего стоит земля, если люди, которые могли её населять погибли?».

Однако журналист призывает не доводить до такого исхода и провести переговоры как можно раньше.

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#украина
#россия
#евросоюз
#сша
#мир
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Путин раскрыл, зачем во главу нацистской Украины поставили еврея
Путин: Запад поставил во главе Украины еврея и прикрывает им героизацию нацизма
05 сентября 2023, 17:20

Фото: РИА Новости/Стрингер

Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему Запад назначил президентом Украины именно Владимира Зеленского.
«Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея и прикрывают таким образом героизацию нацизма», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее Путин заявил, что во времена ВОВ, евреев уничтожали в основном не немцы, а «бандеровцы и иже с ними». Глава РФ пояснил, что репрессии устраивали украинские коллабористы. Подобные события, касаемые геноцида народов, имеют отношения к сегодняшнему дню. По его словам, украинские нацисты уничтожили за Холокост около 25 % еврейского народа.

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#вов
#рф
#владимир путин
#владимир зеленский
#украина
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Австралийские дроны применяются ВСУ для ударов по объектам в РФ
Захарова заявила о применении ВСУ австралийских дронов для атаки объектов РФ
05 сентября 2023, 16:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ применяют австралийские дроны для ударов по объектам в РФ. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского МИД.
По словам Захаровой, при передаче австралийских дронов Украине было указано, что их применением будет возможно только для осуществления воздушной разведки.  

Однако, несмотря на заверения компании-производителя аппаратов, военнослужащие Украины используют дроны для нанесения ударов по территории России. Дипломат отметила, что киевские власти применяют любые средства для эскалации конфликта и его дальнейшего затягивания. 

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#мид
#мид рф
#дипломат
#дроны
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«Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся»: В Госдуме отреагировали на украинский закон о Крыме
Депутат Белик назвал закон Зеленского об административном устройстве Крыма ничтожным
05 сентября 2023, 16:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что новый закон о крымском полуострове, который издал Владимир Зеленский, является юридически ничтожным, в интервью «РИА Новости».
Напомним, ранее глава Украины Владимир Зеленский подписала закон о территориальном переустройстве Крым, об этом сообщило представительство Зеленского на полуострове. В соответствии с планами украинского лидера, в Крыму должны построить военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин. Помимо этого, правительство постановило подготовить к восстановлению публичную власть на полуострове, а также подготовить Крым к декоммунизации.

«Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским. Любые документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны и для крымчан не имеют абсолютно никакого значения», - прокомментировал ситуацию Белик.

По мнению депутата, выпуском подобных законов Киев пытается отвлечь внимание украинского народа от тотального провала ВСУ на полях специальной военной операции.

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#владимир зеленский
#всу
#киев
#госдума
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В офисе Зеленского пообещали России «погружение в каменный век»
Ермак заявил, что немецкая компания SAP отключит от ПО российские фирмы
05 сентября 2023, 16:37

Фото: iStock/Liukov

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что немецкая компания SAP, которая занимается разработкой промышленного софта, отключит от ПО российские компании в рамках санкционного давления. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, в условиях санкционной политики в отношении РФ, немецкий поставщик промышленного софта введет запрет на пользование ПО российским компаниям, в том числе государственным.  

Ермак заявил, что такой шаг руководства SAP поспособствует «погружению» России в «каменный век». Глава офиса украинского лидера назвал немецкую компанию гигантом в сфере IT и подчеркнул, что такие российские компании, как «Российские железные дороги», тоже будут отключены от европейского софта. 

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#запрет
#сделки
#железные компании
#it
#зеленский
#рф
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В Европе людям напрочь отшибло и память, и совесть, заявил Путин
Путин: Сейчас историю в Европе перевирают в угоду политической конъюнктуре
05 сентября 2023, 16:21

Фото: kremlin.ru

Европейцы перевирают исторические факты в угоду нынешней политике, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».
«Подлинные документы - это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю. Есть представители этого движения - мягко говоря - и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть», - прокомментировал ситуацию Путин.

Ранее Путин заявил, что необходимо предоставить равные права всем без исключения участникам СВО. Российский лидер подчеркнул, что всем участникам СВО и членам их семей должны быть предоставлены права и льготы, предусмотренные законодательством. Также, глава государства указал на необходимость предоставления участникам военных действий статуса ветеранов.

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#документы
#владимир история
#европа
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Евреев во времена ВОВ уничтожали не немцы, а бандеровцы, заявил Путин
Путин: В годы ВОВ нацисты на Украине уничтожили 1,5 млн евреев
05 сентября 2023, 16:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что во времена ВОВ, евреев уничтожали в основном не немцы, а «бандеровцы и иже с ними». Об этом он рассказал в ходе своего выступления на заседании российского оргкомитета «Победа».
Владимир Путин пояснил, что репрессии устраивали украинские коллабористы. Подобные события, касаемые геноцида народов, имеют отношения к сегодняшнему дню. По его словам, украинские нацисты уничтожили за Холокост около 25 % еврейского народа. 

Глава государства также призвал «вытаскивать и показывать» то, что в современной Украине убийц причисляют к героям. 

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#сво
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Американский ветеран Дрейвен: Помощь Запада Украине только усилила Россию
05 сентября 2023, 16:20

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Антироссийская политика США и их европейских союзников и спровоцированный ими конфликт на Украине только усилили позиции Москвы и сыграли на руку российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.
В своей соцсети X (бывший Twitter) экс-военный отметил, что, развязав прокси-войну на Украине, страны Запада добились того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными в мире. Дрейвен также отметил, что экономические санкции, на которые уповали США и страны Евросоюза, не смогли серьезно пошатнуть российскую экономику. Напротив, она, будучи поставленной перед необходимостью преодолевать последствия внешнего воздействия, только укрепилась.

Бывший военный в заключение с иронией назвал Запад исключительно пророссийски настроенным и в шутку посоветовал властям России удостоить иностранных политиков государственных наград за то, что они своими враждебными действиями буквально вынудили Россию стать сильнее.

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